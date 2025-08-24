Ordu'da kontrolden çıkan otomobil traktöre çarptı: Sürücü kurtarılamadı

Ordu'da kontrolden çıkan otomobil traktöre çarptı: Sürücü kurtarılamadı
Yayınlanma:
Ordu’nun Fatsa ilçesinde park halindeki traktöre çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Demir hayatını kaybetti.

Ordu’nun Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi Ordu-Samsun kara yolunda meydana gelen trafik kazası, sabah saatlerinde can aldı. Saat 05.30 sıralarında 55 FZ 362 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Mehmet Demir, henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 52 KC 314 plakalı traktöre hızla çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Mehmet Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in cenazesi, otopsi işlemleri için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

park-halindeki-traktore-carpan-otomobili-879163-261138.jpg

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni araştırılıyor. Yaşanan kaza, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

