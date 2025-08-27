Ordu'da cami gece yarısı alevlere teslim oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesi Akkese Mahallesi'nde Merkez Camisi, gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangında neredeyse tamamen kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonrası alevler kontrol altına alınabildi.

Akkese Mahalle Muhtarı Ömer Manav (46), caminin alev topuna döndüğünü ifade ederek, "Yangını görünce ihbarda bulundum. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hemen geldi, yangına müdahale ederek söndürdü. Camimiz şu an harabeye döndü. Neredeyse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Devletimizden camimizin onarılması için destek bekliyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.