Ordu betonlaşmaya karşı ayağa kalktı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Durugöl Mahallesindeki eski çöp alanı olarak anılan ve rehabilite edilerek Kuş Cenneti olarak anılan imara açıldı. İmara açılan alanın betonleşmasına karşı çıkan Ordulular, tepki göstermeye devam ediyor.

Alanın üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından büyük bir külliye yapılması planlanıyor. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), daha önce açtığı dava ile imar planını iptal ettirmiş, ancak alan yeniden ihaleye çıkarılmıştı. ORÇEV, ihalenin iptali için yeni bir dava açarak süreci yargıya taşımaya devam ediyor.

Mahalle halkı ve çevreciler, “Burası beton değil, yeşil alan olacak” sloganıyla başlattıkları nöbet eylemini 9’uncu gününe taşıdı. Bugün düzenlenen resim ve uçurtma şenliğiyle etkinlik, çocuklar ve ailelerin katılımıyla renkli bir hale gelirken, alanın korunması mesajı da eğlenceli bir şekilde dile getirildi.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, düzenledikleri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Biz istiyoruz ki bu alan, kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı korunsun. Burada kuşlar dinleniyor, konaklıyor ve yollarına devam ediyorlar. Burası bir kuş cenneti haline dönüştürülüp koruma altına alınsın. Aynı zamanda da ekoturizme kazandırılsın istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi bir imar planı yaptı. Ona Ordu Çevre Derneği olarak dava açtık. Mahkeme planı iptal etti. Bu iptale rağmen burayı ihaleye çıkardılar. Ona da dava açtık. Davalarda Danıştay süreci devam ediyor.

Biz de kamuoyu oluşturabilmek için Ordu halkıyla, sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerle ortak eylem yapıyoruz. Bugün nöbetimizin 9'uncu günümüzdeyiz. Dün akşam müzik etkinliğimiz vardı. Bugün de çocuklar için uçurtma ve resim etkinliği yaptık. Bu mücadele, onlar bu yasa dışı işlemden vazgeçtiği anda sonlanacak. O zamana kadar bu etkinliklerimiz her geçen gün farklı başlıklarla devam edecek."