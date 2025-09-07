Önce bağırdı sonra soğan fırlattı: O anlar kamerada!
Esenyurt'ta iddiaya göre sokakta oynayan çocukların çıkardığı gürültü, apartmanın 4'üncü katında oturan bir kişiyi rahatsız etti. Önce çocukları uyaran kişi ardından çocuklara bağırmaya başladı. Sinirlenen kişinin çocuklara soğan attığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız olan apartmanın 4'üncü katında oturan bir kişi sessiz olmaları için uyarıda bulundu.
Çocuklar bu uyarıya aldırmayarak oyunlarını sürdürdü. Sinirlenen kişi bu kez bağırmaya başlayarak, mutfaktan aldığı soğanları çocuklara fırlatmaya başladı.
O ANLAR KAMERADA
Çocuklar öfkelenen kişiyi soğanları attığı sırada cep telefonuyla görüntüledi. Yaşananları cep telefonu kamerasına kaydeden çocuklar daha sonra sokaktan uzaklaştı.
Kaynak:DHA