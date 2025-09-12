Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan ve katıldığı bir ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2015'te ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Başından vurularak ağır yaralanan Kaya, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş, bu süreçte konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti. İstanbul ve yurt dışında aldığı fizik tedavilerle zamanla konuşmaya ve destek yardımıyla yürümeye başlayan Kaya, 10 yıllık mücadelenin ardından desteksiz adım atmayı başardı.

Bu zorlu süreçte 22 Mart 2020'de ablası Dilek Kaya'nın da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından öldürülmesiyle ikinci bir travma yaşayan Mutlu Kaya, mücadelesinden vazgeçmedi.

"TEK BAŞIMA BAZEN 100 ADIM ATABİLİYORUM"

Tedavi sürecine ve bugünkü durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Mutlu Kaya, "Bundan 10 yıl önce bir cani tarafından kafamdan vuruldum. Aylarca komada kaldım. Doktorlar öleceğimi, yaşamamın bir mucize olacağını söylüyordu. Hayata tutundum ama ölmedim" dedi. Yıllarca tedavi olmak için destek aradığını ancak yeterli karşılığı bulamadığını ifade eden Kaya, ablası Songül Kaya'nın en büyük destekçisi olduğunu belirtti. Kaya, "Sonunda başardım ve artık adım atabiliyorum. Kendi çabamızla artık adım atabiliyorum. Tek başıma bazen 100 adım atabiliyorum. Bazen de psikolojik olarak kendimi kötü hissettiğimde 20-50 adım arasında yürüyorum” diye konuştu.

"ABLAM DİLEK KAYA'NIN MEZARINA YÜRÜYEREK GİDECEĞİME SÖZ VERDİM"

En büyük hedeflerinden birinin, öldürülen ablası Dilek Kaya'nın mezarına yürüyerek gitmek olduğunu söyleyen Mutlu Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asla mücadelemi bırakmayacağım ama çok iyi bir hastanede tedavi olmam gerekiyor. Doktorlar, ‘iyileşebilirsin’ diyor, bu bana umut oluyor. Ablama, mezarına yürüyerek gideceğime söz verdim. Futbolu çok seviyorum. Oshimen, Mauro İcardi ve İlkay Gündoğan’ı da çok seviyorum. İyileştiğimde gidip maçı izlemek istiyorum. Sürekli onları takip ediyorum."