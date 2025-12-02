Ölüm seyir halinde yakaladı! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Diyarbakır’da, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkan yardımcısı Gülistan Nazlıer’in ağabeyi Selman Nazlıer, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen olayda Selman Nazlıer, aracıyla seyir halindeyken aniden rahatsızlandı.

3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Nazlıer'in kontrolünden çıkan araç, 3 araca çarparak durabildi. Kazada, Nazlıer ve çarptığı 3 araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Karşı şeride geçip gelen araca çarptı!

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Yaralılardan kalp krizi geçirdiği belirlenen Nazlıer, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nazlıer’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nazlıer'in Kayapınar Belediyesi Eşbaşkan yardımcısı Gülistan Nazlıer’in ağabeyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.