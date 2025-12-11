Okulda 'Yerli Malı' kabusu: 28 öğrenci hastanelik oldu

Okulda 'Yerli Malı' kabusu: 28 öğrenci hastanelik oldu
Yayınlanma:
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir ortaokulda düzenlenen 'Yerli Malı Haftası' kutlamaları sırasında rahatsızlanan çok sayıda öğrenci hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 28 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitim veren Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinlikleri, istenmeyen bir olayla gündeme geldi. Kutlamalar sırasında tüketilen yiyeceklerin ardından bazı öğrencilerde sağlık sorunları baş gösterdi.

BAŞ DÖNMESİ VE KUSMA ŞİKAYETLERİ GÖRÜLDÜ

Etkinliğin hemen ardından, yaşları 12 ile 14 arasında değişen bir grup öğrencide mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri ortaya çıktı. Öğrencilerin durumunun kötüleştiğini fark eden öğretmenler, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek okula sağlık ekiplerini çağırdı.

456bcd5e-e45d-4d54-a1ee-2bdd3188.jpg

28 ÖĞRENCİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Okula gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 28 öğrenci, tedbir amaçlı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede müşahede altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

0eafa7d1-81a3-4d05-a282-7ab61450.jpg

ŞÜPHELER YİYECEKLER ÜZERİNDE

Yaşanan olayla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmazken, rahatsızlıkların etkinlik kapsamında okula getirilen ve tüketilen yiyeceklerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Emekçilere bakın ne reva görmüşler! 736 işçiye verilen yemekte dışkıda bulunan bakteri çıktıEmekçilere bakın ne reva görmüşler! 736 işçiye verilen yemekte dışkıda bulunan bakteri çıktı

Yetkililer, olayın kesin sebebinin alınan numuneler üzerinde yapılacak laboratuvar testlerinin ardından netleşeceğini ifade etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

