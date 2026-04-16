Okula saldırı tehdidi yapan öğrenci gözaltına alındı

Okula saldırı tehdidi yapan öğrenci gözaltına alındı
Zonguldak’ta bir lise öğrencisi, sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’takine benzer şekilde okul saldırısı yapacağına yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaştı. İhbar üzerine evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğrencinin odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Zonguldak’ta Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören B.T.A. (17), sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarına benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı. Paylaşımlar, öğrenci ve velilerde endişeye yol açtı.

OPERASYON VE GÖZALTI

İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, B.T.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, öğrencinin odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Okul saldırılarına isyan ettiler: Eğitimciler MEB’in kapısına dayandıOkul saldırılarına isyan ettiler: Eğitimciler MEB’in kapısına dayandı

GEÇMİŞTE OKULDAN ATILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Ev araması sırasında polislerle yapılan ön görüşmede B.T.A., daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfta torpil patlatması nedeniyle disiplin kurulu tarafından okuldan atıldığını ve kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığını anlattı. Ayrıca, arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tür mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği öğrenildi.

66 adrese erişim engeli talebi: Saldırı görüntülerini paylaşan grup kapatıldı66 adrese erişim engeli talebi: Saldırı görüntülerini paylaşan grup kapatıldı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan öğrencinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika | Şanlıurfa okul saldırısı soruşturmasında 16 gözaltı
Son Dakika | Şanlıurfa okul saldırısı soruşturmasında 16 gözaltı
Kahramanmaraş saldırganı hakkında kan donduran detay ortaya çıktı
Kahramanmaraş saldırganı hakkında kan donduran detay ortaya çıktı