Okula saldırı tehdidi yapan öğrenci gözaltına alındı

Zonguldak’ta Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören B.T.A. (17), sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarına benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı. Paylaşımlar, öğrenci ve velilerde endişeye yol açtı.

OPERASYON VE GÖZALTI

İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, B.T.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, öğrencinin odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

GEÇMİŞTE OKULDAN ATILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Ev araması sırasında polislerle yapılan ön görüşmede B.T.A., daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfta torpil patlatması nedeniyle disiplin kurulu tarafından okuldan atıldığını ve kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığını anlattı. Ayrıca, arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tür mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan öğrencinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

(DHA)