Okul saldırılarına isyan ettiler: Eğitimciler MEB’in kapısına dayandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarını protesto eden eğitim emekçileri, Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı önünde polis barikatını aşarak gece nöbetine başladı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bu gece de burada kalacağız. Geceyi burada geçireceğiz, sabahlayacağız” diyerek Bakan Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı.

Okul saldırılarının ardından eğitim emekçileri, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Sendikalar, Bakanlığın önünde barikatla karşılaştı.

“ÖĞRETMENE DEĞİL, TARİKATA BARİKAT”

“Öğretmene değil, tarikata barikat” sloganları atan eğitimciler, oturma eylemi düzenledi. Polis ve eğitim emekçileri arasında yaşanan arbedenin ardından direnen emekçiler, polise barikatı geri çektirdi.

CHP’Lİ TANAL’DAN DESTEK

Akşam saatlerinde eylemlerini sürdüren eğitim emekçilerine CHP Milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi. Tanal, MEB binasındaki reklam panolarına tepki göstererek, “Milli Eğitim Bakanlığı, utanmadan binanın önündeki ekranda kendi reklamını yapıyor” dedi.

EĞİTİM-İŞ: “ARTIK OKULLAR DA GÜVENLİ DEĞİL”

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, geceyi MEB önünde geçireceklerini belirterek şunları söyledi:

“Artık okullar da güvenli değil. Dolayısıyla toplumda artık ciddi bir güvenlik anlamında sorun olduğunu görüyoruz. Yusuf Tekin'in istifasını istediğimizi ifade ettik ve ivedilikle yerine getirilmesi gereken taleplerimizi sıraladık. Bu gece de burada kalacağız. Geceyi burada geçireceğiz, sabahlayacağız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

