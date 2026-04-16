Okul saldırılarına isyan ettiler: Eğitimciler MEB’in kapısına dayandı

Okul saldırılarının ardından eğitim emekçileri, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Sendikalar, Bakanlığın önünde barikatla karşılaştı.

“Öğretmene değil, tarikata barikat” sloganları atan eğitimciler, oturma eylemi düzenledi. Polis ve eğitim emekçileri arasında yaşanan arbedenin ardından direnen emekçiler, polise barikatı geri çektirdi.

Akşam saatlerinde eylemlerini sürdüren eğitim emekçilerine CHP Milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi. Tanal, MEB binasındaki reklam panolarına tepki göstererek, “Milli Eğitim Bakanlığı, utanmadan binanın önündeki ekranda kendi reklamını yapıyor” dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, geceyi MEB önünde geçireceklerini belirterek şunları söyledi:

“Artık okullar da güvenli değil. Dolayısıyla toplumda artık ciddi bir güvenlik anlamında sorun olduğunu görüyoruz. Yusuf Tekin'in istifasını istediğimizi ifade ettik ve ivedilikle yerine getirilmesi gereken taleplerimizi sıraladık. Bu gece de burada kalacağız. Geceyi burada geçireceğiz, sabahlayacağız.”