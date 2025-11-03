Okul yolunda feci kaza: Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı

Okul yolunda feci kaza: Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı
Yayınlanma:
Konya'nın Hadim ilçesinde, öğrencileri taşıyan bir okul servisinin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada, 13'ü öğrenci olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

konyada-ogrenci-servisi-ucuruma-yuvarl-996748-295693.jpg

YARALILAR UÇURUMDAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, sarp arazideki uçuruma yuvarlanan serviste bulunan yaralılara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Kazada yaralanan 13 öğrenci ile servis sürücüsü, ekipler tarafından güçlükle bulundukları yerden çıkarılarak güvenli bir alana taşındı.

konyada-ogrenci-servisi-ucuruma-yuvarl-996768-295693.jpg

YARALILARDAN BİRİ HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından, yaralılardan biri ambulans helikopterle olmak üzere 14 kişinin tamamı, ileri tetkik ve tedavi için Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

konyada-ogrenci-servisi-ucuruma-yuvarl-996769-295693.jpg

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

