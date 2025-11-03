Okul yolunda feci kaza: Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı

Kaza, Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR UÇURUMDAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, sarp arazideki uçuruma yuvarlanan serviste bulunan yaralılara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Kazada yaralanan 13 öğrenci ile servis sürücüsü, ekipler tarafından güçlükle bulundukları yerden çıkarılarak güvenli bir alana taşındı.

YARALILARDAN BİRİ HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından, yaralılardan biri ambulans helikopterle olmak üzere 14 kişinin tamamı, ileri tetkik ve tedavi için Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.