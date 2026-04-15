Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Saldırıda 56 yaşındaki öğretmen Ayla Kara ile 8 öğrencinin öldüğü ortaya çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlenmiş, İçişleri Bakanı saldırıda can kaybının 9'a yükseldiğini ve 13 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Saldırganın 14 yaşında 8'inci sınıf öğrencisi olduğu, 5 silah ve 7 şarjörle okula gelip iki sınıfı hedef aldığı, ardından intihar ettiği bildirilmişti.