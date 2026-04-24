Okul saldırılarına ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılarla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kurulan 22 üyeli Meclis Araştırması Komisyonu, çözüm önerileri geliştirmek ve benzer vakaların önüne geçmek amacıyla 3 ay boyunca kapsamlı çalışmalar yürütecek.

Okul saldırılarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Saldırıların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi partilerin ortaklaşmasıyla Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

KOMİSYON 22 ÜYEDEN OLUŞACAK

TBMM'nin "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar İle Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"ına göre komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21.04.2026 tarihli 84'üncü Birleşiminde karar verilmiştir." (AA)

