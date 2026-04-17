Okul saldırıları Cuma hutbesinde

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesini "Birbirimize Kenetlenelim, Sorumluluklarımızı İdrak Edelim" başlığıyla yayımladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının toplumun tüm kesimlerini derinden sarstığına değinilen hutbede, bu saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için rahmet dilendi. Öğretmen ve öğrencileri hedef alan saldırılara dikkat çekilen metinde, çocukların korunması konusunda tüm kesimlere sorumluluk çağrısında bulunuldu.

"YAVRULARIMIZI OYUNLARIN İNSAFINA BIRAKMAYALIM"

Hutbede, çocukların ve gençlerin içinde bulunduğu durum "çok yönlü bir kuşatma" olarak tanımlandı. Şiddet olaylarının arka planındaki nedenlere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Dijital bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar, bilinçsiz tüketim anlayışı, olumsuz iletişim dili evlatlarımızın ruh ve gönül dünyalarını bulandırmaktadır. Hayatın pek çok alanına etki eden bu problemler, yavrularımızı değerlerimize yabancılaştırmakta, onların tertemiz zihinlerini kirletmekte ve kalplerini karartmaktadır. Yavrularımızı, batıl akımların, şiddet içerikli oyunların insafına bırakmayalım."

DAYANIŞMA VE DEVLETİN BASİRETİNE GÜVEN ÇAĞRISI

Hz. Muhammed'in müminlerin birbirine kenetlenmiş binalar gibi olması gerektiğine dair hadisine atıf yapılan hutbede, mevcut sürecin bir dayanışma dönemi olduğu belirtildi. Diyanet, birlik mesajını şu sözlerle verdi:

"Bugünler, milletçe kenetlenme, acıları ve hüzünleri paylaşma, barış ve huzur iklimini muhafaza etme günleridir. Yüce Rabbimizin merhametine, devletimizin basiretine, milletimizin sağduyusuna güvenme günleridir. Acımız çok büyük. Ancak, dün olduğu gibi bugün de millet olarak el ele, gönül gönüle verip bütün sıkıntılarımızın üstesinden gelebilir, dertlerimize derman olabiliriz. Yeter ki, kötülüğün içimizi karartmasına, birbirimize olan güvenimizi sarsmasına fırsat vermeyelim."

SORUMLULUK LİSTESİ

Hutbede, dijital bağımlılıktan zararlı alışkanlıklara kadar pek çok faktörün gençlerin zihinlerini kirlettiği savunularak, toplumsal aktörlerin tamamına çağrı yapıldı. Çözüm için şu gruplar adres gösterildi:

"Anne ve babalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, medya mensupları, sanatçılar, yapımcılar, akademisyenler, hocalar, öğretmenler, hasılı millet olarak hepimiz, her zamankinden daha fazla sorumluluklarımızın idrakinde olalım. Evlatlarımızın, vatan ve mukaddesatına bağlı, imanlı ve ahlaklı bir insan olarak yetişmeleri için daha fazla gayret gösterelim."

"AİLE İLK LİMAN OLMALI"

Çocukların sosyal çevre ve dijital dünyadaki hareketlerinin kontrol edilmesi gerektiği vurgulanan hutbenin son bölümünde, ailelere yönelik şu uyarılar yer aldı:

"Yüce Rabbimizin tertemiz fıtratla yarattığı ve bizlere emanet ettiği çocuklarımızın ellerinden tutalım, sığınabilecekleri ilk limanın aileleri olduğunu onlara hissettirelim. Çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık ettiklerine, dijital mecralarda nasıl vakit geçirdiklerine dikkat edelim. Yavrularımızı, batıl akımların, şiddet içerikli oyunların insafına bırakmayalım."

Hutbe, Tahrim Suresi'nde yer alan "Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun" ayetiyle tamamlanarak, herkes sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi.