Okul saldırganının bilgisayarındaki notlar ortaya çıktı! Katliamdan hemen önce yazmış

Adli bilişim uzmanları, Kahramanmaraş'ta ortaokulda katliam gerçekleştiren ve 9 kişinin ölümüne sebep olan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarını ve dijital materyallerini incelemeye aldı. Sosyal medya platformlarındaki şiddete meyilli ve İncel gruplarında vakit geçiren Mersinli'nin kişisel bilgisayarında, saldırıyı daha önceden planladığına ilişkin veriler tespit edildi. Uzmanlar katil İsa Aras'ın 11 Nisan tarihli notuna ulaştı.

"YA BİR ŞEY PLANLIYOR YA DA YAPMIŞ OLACAĞIM"

11 Nisan tarihli notta, failin büyük eylem planına dair yazdıkları yer aldı. Mersinli, yapacağı eylemin sinyalini bilgisayarına şu ifadelerle kaydetti:

"Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım."

"VERDİĞİM ZARARI HİSSETSİNLER İSTİYORUM"

Failin kendi elinden çıkan notlar, toplum tarafından fark edilme amacıyla insanlara zarar verme motivasyonunu taşıdığını gösteriyor. Mersinli, eyleminin gerekçesini şu satırlarla anlattı:

"İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir."

EMNİYET MÜDÜRÜ BABAYA YÖNELİK İTİRAF: AİLEM BENDEN KORKUYOR

Soruşturma kapsamında tutuklanan babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunun özgüvensizliğinden ve psikolojik tedaviye başvurulduğundan bahsetmişti. İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarındaki notta, ailesiyle olan ilişkisine ve durumuna dair şu sözler bulundu:

"İnsanlar benim bu durumum yüzünden bazı şeyleri varsayıyor ama bu yalnızlıktan değil. Zaten yalnızım. Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım. Ama şunu düşünmek yalnızlığın bir sebep olduğu anlamına gelmez. Yalnızlık bir sebep değildir. Bu sadece bir durumdur."

EĞİTİM SİSTEMİNDEN KOPUŞ VE "BEN BİR DAHİYİM" İDDİASI

Mersinli'nin notları, kendi zekasına dair üstünlük iddialarını ve eğitim sisteminden nasıl uzaklaştığını da içeriyor. Fail, eğitim hayatı ve kendisine dair şu tanımlamaları yaptı:

"Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekânın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım. İnsanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söyledi."

"İngilizceyi okuldan öğrenmedim. Evde de konuşmuyordum. Sadece birkaç yıl içinde kendiliğinden akıcı hale geldim. İngilizceyi, insanların söylediklerini Türkçeye çevirerek öğrendim. Zamanla direkt İngilizce düşünmeye başladım."

İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı konuştu! Polis babasının tabancası ve kıyafetleri ile poz vermiş

"İngilizceyi bu şekilde öğrendim. Zamanla Türkçeden bağımsız düşünmeye başladım. Sadece İngilizce düşünüyordum. Bu yüzden İngilizceyi bırakamıyorum. Okulu bıraktım. Anaokulunu bıraktım ve İngilizceyi öğrendim. 3. sınıfa kadar okudum, sonra ilkokuldan ayrıldım. Küçükken bile okuldaki herkesten daha zeki olduğumu düşünürdüm. Onlara bakar ve 'annemin aptal arkadaşlarının çocukları' gibi görürdüm. Daha ilkokuldayken onların gerisinde olduklarını düşünürdüm."

Mersinli, okulu bırakma gerekçesini ise notunun son bölümünde şu ifadelerle açıkladı:

"Benim kadar hızlı öğrenemediklerini fark ettim. Bu yüzden okulu bıraktım. Okul bana bir şey katmıyordu. Kendi kendime öğrenmek daha hızlıydı. Ben zaten herkesten daha iyiyim."