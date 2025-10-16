Okul müdürünü ailesinin yanında bacaklarından vurdular! O anlar saniye saniye kaydedildi

Alınan bilgiye göre, bir ilkokulun müdürü F.Ö'ye (48), Yenişafak Mahallesi'nde park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.Ö, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KANTİN SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TEHDİT ETMİŞ

Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kantini işleten şüphelinin babasının bir süre önce okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği, bu nedenle hapis ceza aldığı öğrenildi.

SALDIRIYI KAMERAYLA KAYDEDEN ARKADAŞI DA ARANIYOR

Polis, saldırının şüphelinin bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini, görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını belirledi.

Görüntüyü çeken kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntülerde F.Ö'nün otomobiline önce çocuklarını bindirmesi, sürücü koltuğuna oturmaya çalıştığı sırada yanına yaklaşan şüphelinin tabancayla ateş açıp kaçması yer alıyor.