Gaziosmanpaşa’da dehşet anları! Tartıştığı kişiyi yerde sürükleyip kaldırım taşıyla darbetti
Yayınlanma:
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla darbetti. Korkunç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Alacak verecek kavgasında kardeşlere kurşun yağdırdı!Alacak verecek kavgasında kardeşlere kurşun yağdırdı!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında taraflardan biri, tartıştığı diğer kişiyi dakikalarca yerde sürükledi.

istanbul-gaziosmanpasada-tartistigi-k-959561-284944.jpg

KALDIRIM TAŞIYLA DARBETTİ!

Tartıştığı kişiyi yerlerde sürükleyen saldırgan, daha sonra elindeki kaldırım taşıyla yerdeki kişinin bacaklarına vurmaya başladı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı fark etti ve araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Yaşanan kavga anları ve taraflardan birinin yerde sürüklenerek kaldırım taşıyla darbedildiği anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

