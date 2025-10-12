Gaziosmanpaşa’da dehşet anları! Tartıştığı kişiyi yerde sürükleyip kaldırım taşıyla darbetti
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında taraflardan biri, tartıştığı diğer kişiyi dakikalarca yerde sürükledi.
KALDIRIM TAŞIYLA DARBETTİ!
Tartıştığı kişiyi yerlerde sürükleyen saldırgan, daha sonra elindeki kaldırım taşıyla yerdeki kişinin bacaklarına vurmaya başladı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı fark etti ve araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!
Yaşanan kavga anları ve taraflardan birinin yerde sürüklenerek kaldırım taşıyla darbedildiği anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
