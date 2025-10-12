Gaziosmanpaşa’da dehşet anları! Tartıştığı kişiyi yerde sürükleyip kaldırım taşıyla darbetti

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla darbetti. Korkunç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.