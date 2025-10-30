Okul çıkışı izdiham! 21 öğrenci hastanelik oldu

Erzurum'daki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda çıkış saati yaşanan izdihamda 21 öğrenci yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

OKUL ÇIKIŞI İZDİHAM

Yakutiye ilçesinde yaklaşık bin öğrencisi bulunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda çıkış zili çalmasıyla onlarca öğrenciler merdivenlerde izdiham oluşturdu. Düşen bazı öğrenciler, arkadaşları tarafından ezildi. Olayda 21 öğrenci yaralandı.

Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

İzdihamda yaralanan 21 öğrenci Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Erzurum Şehir Hastanelerine sevk edildi. Yapılan tedavi sonrası 15 öğrenci taburcu edilirken 6 öğrencinin tedavisi sürüyor.

SINAVLAR ERTELENDİ

Bu arada okul yönetimi tarafından velilere bilgilendirme mesajı gönderildiği öğrenildi. Okul idaresi, mesajında yarın yapılacak sınavların da ertelendiğini bildirdi.

1 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrencilerden Ömer Akif Ünüvar’ın babası Zekai Ünüvar, 1 öğrencinin durumunun ağır olduğunu belirterek şunları söyledi: