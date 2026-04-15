Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı!

Türkiye’de son günlerde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olayları, öğretmenler ve öğrencilerin güvenliği konusunu yeniden tartışmaya açtı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılar, okullardaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Şanlıurfa'daki okul saldırısı sonrası öğretmenler ayakta: MEB’e yürüyorlar!

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası yaşanan saldırıların ardından, eğitimde şiddetin artık kabul edilemez bir boyuta ulaştığını belirterek 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde ülke genelinde 3 gün süreyle iş bırakılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 can kaybı 20 yaralı var

Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklama bu şekilde:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle, Türkiye genelinde tüm iş yerlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 2 GÜN DAHA İŞ BIRAKMA eylemi yapıyoruz. Ankara ’da MEB önünde başlattığımız YAŞAM NÖBETİ’ne tüm üyelerimizi, eğitim ve bilim emekçilerini ve duyarlı kamuoyunu katılmaya çağırıyoruz."

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş’ta yaşanan ve ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirdiği saldırının ardından bir kez daha gördük ki; okullarda ne öğrenciler güvende, ne de eğitim emekçileri!

Eğitim-İş olarak, eğitimde şiddetin kader olmadığını haykırmaya devam ediyoruz.

Bu nedenle; yaşanan saldırılar karşısında sessiz kalmıyor, geri adım atmıyoruz. Çocuklarımızın yaşam hakkı, eğitim emekçilerinin can güvenliği için, 15, 16, 17 Nisan tarihlerinde İŞ BIRAKIYORUZ.

Bu bir meslek onuru mücadelesidir.

Güvenli okul istiyoruz!

Eğitimde şiddete son verilmesini istiyoruz!"