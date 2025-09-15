Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan öğrenci servisindeki 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 09 P 8270 plakalı öğrenci servisi minibüsü, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan minibüs, yaklaşık 40 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.D. ile öğrenciler E.D., M.G., E.Ş. ve Ş.T.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

