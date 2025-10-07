ODTÜ'deki 'Ülkü Ocakları' tehdidi Meclis gündeminde

ODTÜ'deki 'Ülkü Ocakları' tehdidi Meclis gündeminde
ODTÜ'de Emek Gençliği üyesi öğrencilerin, kendisini "Ülkü Ocakları reisi" olarak tanıtan bir kişi tarafından tehdit edildiği iddiası, TBMM gündemine taşındı.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle ortak bir soru önergesi verdi. Verilen önergede, olayın detaylarına yer verildi. İddiaya göre, söz konusu şahıs öğrencilere önce polis süsü vererek kimlik kontrolü yapmaya çalıştı. Ardından "Ülkü Ocakları'ndan olduğunu" belirterek, üniversiteden bir akademisyenin yardımıyla öğrencileri okul içinde takip ettirdiğini söyledi. Şahsın, öğrencilere yönelik "Bu sizinle ilk ve tek konuşmam, bundan sonra böyle olmaz. Abileriniz hiç 2011’de 100. Yıl’da evlerinden aldığımızı söylemedi mi? Siz hiç işkence gördünüz mü, hiç TEM tarafından alındınız mı? Yüzünde sigara söndürürüm" gibi ifadelerle tehditler savurduğu belirtildi.

MİLLETVEKİLLERİ: BASKICI REKTÖRLÜKLER CESARET VERİYOR

CHP'li Konuralp ve EMEP'li Karaca, verdikleri önergede benzer tehdit ve saldırıların yalnızca ODTÜ’de değil, birçok üniversitede tekrarlandığını vurguladı. Milletvekilleri, bu tür yapıların, farklı üniversitelerde OHAL koşulları uygulayan rektörlüklerin baskıcı tutumlarından cesaret aldığını da sözlerine ekledi.

BAKAN TEKİN'E 5 SORU

Milletvekilleri, Bakan Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sundukları önergede şu sorulara yanıt aradı:

  • ODTÜ’de yaşanan bu olayla ilgili Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Olayın ardından öğrencilerin güvenliğini sağlamak için hangi adımlar atılmıştır?
  • Üniversite öğrencilerine rahatça tehditler savuran şahıs kimdir? Bu şahsın kimliğinin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının izlenmesi dahil tüm gerekli işlemler rektörlük tarafından yapılmış mıdır?
  • Saldırganın bazı akademisyenlerin üniversite içinde öğrencileri fişlediği, takip ettiği ya da bu tür yapıların faaliyetlerine destek verdiği iddiası ile ilgili bir inceleme başlatılacak mıdır?
  • Yıllardır üniversitelerde öğrencileri tehdit eden ve öğrencilere saldıran Ülkü Ocaklarına dönük herhangi bir engellemenizin olması bir yana bu suç şebekesi oluşumla resmi protokoller imzalamanızın izahı nedir?
  • Üniversite öğrencilerinin eylem ve etkinlikleri dolayısıyla soruşturma ve cezalara maruz bırakılmasıyla tehdit edilmesi arasındaki bağı Bakanlığınız nasıl değerlendirmektedir? Öğrencilere dönük bu antidemokratik uygulamaların gerici faşistlerin hedefine öğrencileri koyduğunu düşünüyor musunuz?

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

