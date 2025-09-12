Öcalan ile aynı karedeydi: İzmir'e sevk edildi

Öcalan ile aynı karedeydi: İzmir'e sevk edildi
Yayınlanma:
1998 yılından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan PKK hükümlüsü Zeki Bayhan’ın, tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle tedavi olmak üzere İzmir 2 Nolu F tipi Hapishanesine sevk edildiği belirtildi.

Silahlı terör örgütü PKK'dan hüküm giyen ve İmralı Hapishanesinde tutuklu bulunan Zeki Bayhan’ın tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi Hapishanesine sevk edildiği ifade edildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İmralı Hapishanesinde tutulan müvekkillerimizden Sayın Zeki Bayhan, tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi Hapishanesine sevk edilmiştir. Burada gerekli tedavi ve tetkikleri tamamlandıktan sonra İmralı Cezaevi’ne geri götürüleceği ve sağlık durumunun iyi olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Zeki Bayhan, PKK'nın silah bırakma sürecinden önce İmralı'dan videolu mesaj yayınlayan PKK lideri Abdullah Öcalan ile aynı karede yer alıyordu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
Türkiye
Kuran kursunu kudaklayan zanlı tutuklandı
Kuran kursunu kudaklayan zanlı tutuklandı
Son Dakika | Resul Emrah Şahan hakkında ikinci tutuklama talebi
Son Dakika | Resul Emrah Şahan hakkında ikinci tutuklama talebi
Aydın'da belediye meclisine polis girdi
Aydın'da belediye meclisine polis girdi