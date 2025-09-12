Öcalan ile aynı karedeydi: İzmir'e sevk edildi

Silahlı terör örgütü PKK'dan hüküm giyen ve İmralı Hapishanesinde tutuklu bulunan Zeki Bayhan’ın tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi Hapishanesine sevk edildiği ifade edildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İmralı Hapishanesinde tutulan müvekkillerimizden Sayın Zeki Bayhan, tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi Hapishanesine sevk edilmiştir. Burada gerekli tedavi ve tetkikleri tamamlandıktan sonra İmralı Cezaevi’ne geri götürüleceği ve sağlık durumunun iyi olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Zeki Bayhan, PKK'nın silah bırakma sürecinden önce İmralı'dan videolu mesaj yayınlayan PKK lideri Abdullah Öcalan ile aynı karede yer alıyordu.