O şehirlerde ev almak artık daha ucuz: Fiyatlar yüzde 30 düştü

Yayınlanma:
Türkiye’de konut sahibi olmak zor hale gelirken, küresel emlak piyasasında devran döndü. Londra’dan Helsinki’ye, Florida’dan Çin’e kadar birçok noktada emlak balonu büyük bir hızla sönüyor. Polonya’da arz fazlası, ABD’de güvenlik endişeleri, Yeni Zelanda’da ise ekonomik durgunluk fiyatları yüzde 30’a varan oranlarda aşağı çekti.

Türkiye’de başını sokacak bir ev bulmak adeta bir "Klondike" altın avına dönüşmüşken, dünyanın geri kalanında emlak piyasası tam tersi bir istikamete yöneldi. Florida’nın güneşli sahillerinden Helsinki’nin soğuk caddelerine kadar küresel konut piyasası alarm veriyor; fiyatlar hızla geriliyor.

POLONYA VE TEKSAS: İNŞAAT HAMLESİ PİYASAYI DOYURDU

Polonya’da bir dönemin gözde yatırım merkezleri olan Varşova ve Krakow’da, ikinci el konut fiyatları geçtiğimiz yıl yüzde 2 oranında değer kaybetti. Ülkedeki devasa inşaat patlaması arzı artırırken, yüksek faizler alıcıyı masadan kaldırdı. Benzer bir tablo ABD’nin teknoloji üssü Austin’de de yaşanıyor.

Elon Musk gibi devlerin göçüyle şişen emlak balonu, aşırı inşaat ve faiz baskısıyla patladı; kazananlar ise kiracılar oldu.

Anadolu Ajansı

ABD VE KANADA: GÜVEN SARSILDI, TİCARET SAVAŞLARI VURDU

Florida’da lüks konut hayalleri yüzde 6’lık düşüşle sarsıldı. 2021’deki bina faciasının yarattığı güvenlik endişeleri, fırlayan sigorta maliyetleri ve kasırga riskiyle birleşince yatırımcı rotasını çevirdi. Kanada’nın Vancouver şehri ise ABD ile yaşanan ticaret savaşlarının gölgesinde yüzde 4,5 değer kaybetti; piyasa son 3 yılın en karanlık dönemine girdi.

AVRUPA’NIN KALBİNDE SERT DÜŞÜŞ: LONDRA VE HELSİNKİ

Dünyanın en prestijli adresleri olan Londra’nın Chelsea ve Westminster semtleri, 2008 krizinden bu yana en büyük yıkımı yaşıyor. Zenginlere yönelik yeni vergiler fiyatları yüzde 10 aşağı çekti. Finlandiya’da ise tablo daha da ağır; Helsinki’deki daireler işsizlik ve ekonomik durgunluğun etkisiyle son üç yılda yüzde 15 eridi.

ASYA’DAN OKYANUSYA’YA: İFLASLAR VE "NEMLİ BATTANİYE"

Çin’de dev inşaat şirketlerinin iflası Pekin ve Şanghay gibi metropolleri vurdu, fiyatlar yüzde 10 geriledi. Geriye ise "hayalet şehirler" kaldı. Yeni Zelanda’da ise pandemideki yüzde 40’lık artış yerini serbest düşüşe bıraktı; bazı bölgelerde kayıp yüzde 30’u buldu. Ekonomistler bu durumu tüm ülkeyi ezen "nemli bir battaniye" etkisine benzetiyor.

İTALYA VE AVUSTURYA: 1 EURO’YA EVLER, AZALAN İZİNLER

Avusturya’da inşaat izinlerinin yüzde 11 azalması piyasadaki sıkışmayı özetlerken, İtalya’da 2008’den beri süregelen durgunluk aşılamıyor. Aosta Vadisi gibi bölgelerde fiyatlar düşerken, nüfusu korumak adına sembolik 1 Euro’luk ev satışları emlak piyasasının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

