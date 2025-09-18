O memurlar işlerini yapmadıklarını utanmadan itiraf etti! Çocuk istismarcısı tarikatçıyı 'hiç' görmemişler

Yayınlanma:
Antalya'da Süleymancılara ait bir yurtta 'din eğitmeni' 14 yaş altı 10 çocuğu istismar etmişti. Yurtta çalıştığına dair SGK kaydı olmasına karşın yurdu denetlemeye gelen devlet memurları, istismarcıyı hiç görmediklerini söyledi. Devletin resmi kayıtlarında çalıştığı görülen şahsı 'görmedik' diyen memurların görevi ihmal suçunu işledikleri belirtildi.

Antalya Alanya'da Süleymancılara ait Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda bir tarikatçı 14 yaş altındaki 10 çocuğun cinsel istismara maruz bıraktı.

Gani Ruçhan U. isimli yurt çalışanının 109 yıl 3 aydan 373 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Yurdu denetlemekle görevli kamu görevliler de skandal bir açıklama yaptı. İfade veren İlçe Özel Öğrenci Yurtları Denetim Komisyonu üyeleri, istismarcı tarikatın kendi ağzı ile yurtta 'eğitmenim' demesine rağmen faili hiç görmediklerini iddia etti.

SGK KAYDI VAR AMA DENETLEMEYE GELEN MEMURUN HABERİ YOK

Ayrıca Gani Ruçhan U, kendi ifadesinde 'din eğitmeni' olduğunu ancak yurdun resmi kayıtlarında 'temizlikçi' olarak görüldüğünü ifade etmişti. İstismarcının yurtta çalıştığına dair SGK kayıtları da mevcut.

Mağdur çocukları savunan avukatlardan Sutay Seydioğlulları, denetlemek ile yükümlü kamu görevlilerinin SGK kaydı bulunan şahsı 'göremedik' ifadesine tepki gösterdi.

Birgün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; Seydioğulları şunları ifade etti:

“Kamu görevlileri denetimde SGK kaydı olan faili bulamamışlar. Komisyon üyelerinin denetimlerde sanığa rastlamadıklarını söylemesi görevi ihmal suçunun oluştuğunu gösteriyor. Sözkonusu yurtta ‘din eğitimi’ adı altında pedagojik formasyonu olmayan sanığın çocuklara ders vermesi de ihmaller zincirinin başında yer alıyor."


Davada savcı da mütalaasını açıklandı. Mütalaada fail istismar faili tarikatçının “çocuğun cinsel istismarı”, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “çocuğa karşı cinsel taciz”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek” ve “eziyet” suçlarından cezalandırılması istendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

