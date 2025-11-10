O ilçede siren çalmadı: Belediyeden açıklama geldi

Yayınlanma:
Bulancak'ta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yapılan anma töreni için ilçe genelinde siren sistemi çalışmadı. Belediyeden yapılan açıklamada, saat 09.05'te çalması gereken genel siren sisteminin, teknik ve kontrol dışı nedenlerden ötürü devreye girmediği belirtildi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 09.05'te, sirenlerin çalmasıyla yurttaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında saygı duruşuna geçti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde ise Atatürk’ün ölümünün 87'nci yıl dönümü nedeniyle çalması gereken siren sistemi devreye girmedi. İlçede siren sesini duymayan yurttaşlar, duruma tepki gösterirken, Bulancak Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

bulancakta-siren-calmadi-belediye-ac-1008313-299113.jpg

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Belediyeden yapılan açıklamada, saat 09.05'te çalması gereken genel siren sisteminin, teknik ve kontrol dışı nedenlerden ötürü devreye girmediği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. İlçemizde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Programı kurumlarımızın titiz hazırlıklarıyla planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak saat 09.05’te çalması gereken genel siren sistemi, teknik ve kontrolümüz dışındaki nedenlerden ötürü devreye girmemiştir. Konu hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumu ile yapılan görüşmede, siren çalınma anında yüksek frekans karışımı nedeniyle sistemin otomatik olarak devre dışı kaldığı bilgisi alınmıştır. Buna rağmen tören alanında bulunan resmi araçlardan çalınan sirenlerle program eksiksiz şekilde tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

