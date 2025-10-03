O çok tartışılan fotoğrafın ardından DEM'li eş başkanlardan aynı anda Selahattin Demirtaş paylaşımı!

Ana muhalefet partisi CHP, TİP ve EMEP milletvekillerinin, AKP’nin “anayasaya aykırı uygulamalarını” protesto ederek katılmayı reddettiği TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışına, DEM Partili milletvekillerinin tutumu damga vurmuş, DEM Partili vekiller ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın samimi fotoğrafları tartışmalara yol açmıştı.

Çok tartışılan o fotoğrafların ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesaplarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili aynı anda paylaşım yaptı.

1 DAKİKA ARAYLA PAYLAŞTILAR!

Bakırhan ve Hatimoğulları’nın paylaşımında HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte Kobani Davası’nda tutuklananların durumu hatırlatıldı ve tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

“AİHM ÜÇÜNCÜ KEZ İHLAL KARARI VERDİ”

Tülay Hatimoğulları, yaptığı paylaşımda “AİHM, yıllardır hukuksuz şekilde, kumpas davalarla tutsak edilen yoldaşımız Selahattin Demirtaş hakkında üçüncü kez ihlal kararı verdi. AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu, uygulanması gerektiğini artık ülkede bilmeyen tek bir yurttaşımız kalmadı“ ifadelerini kullanarak “Kamuoyu vicdanını yaralayan hukuk tanımaz tutumdan vazgeçilmelidir. AİHM kararlarının uygulanması hem hukuka ve adalete güveni yeniden tesis eder hem de milyonların gönlünü ferahlatır.” sözlerini sarf etti.

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davasında tutuklananların özgürlüğünün sağlanması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, “Barışa, özgürlüğe, demokrasiye inanan milyonların beklentisi budur” dedi.

“KARARIN UYGULANMASI ELZEMDİR”

Tuncer Bakırhan ise paylaşımında, “AİHM, Sayın Demirtaş hakkında üçüncü kez ihlal kararı verdi. Anayasa’nın 90. maddesine göre AİHM kararları bağlayıcıdır ve uygulanması gerekir. Bu karar, sadece hukuki anlamda değil, aynı zamanda toplumsal barış için de bir gerekliliktir. Barışa olan inancın, çözüme dair umudun ve sürece duyulan güvenin büyüyebilmesi için de bu kararın uygulanması elzemdir. “ ifadelerini kullandı.

“Artık hukuku tanımak, yargıyı araçsallaştırmaktan vazgeçmek, Demirtaş, Yüksekdağ ve Kobani tutsakları da dahil olmak üzere tüm siyasi tutsakları serbest bırakmanın zamanıdır” diyen Bakırhan, “ Hukukun gereği yapılmalı, siyasal iklimi yumuşatacak ve toplumsal barışa katkı sunacak bir karar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.