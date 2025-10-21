Nusret çökmenin eşiğine geldi: Eski çalışanlarının söyledikleri ağızları açık bıraktı

Nusret çökmenin eşiğine geldi: Eski çalışanlarının söyledikleri ağızları açık bıraktı
Yayınlanma:
İddialara göre, Nusret Gökçe'nin, ABD'deki restoran zinciri çökmenin eşiğine geldi. Eski çalışanlarının anlattıkları ise şoke etti.

Dünyada "Salt Bae" ismiyle tanınan Nusret Gökçe, hakkındaki çarpıcı iddialarla gündeme geldi.

Daily Mail’in haberine göre, Gökçe’nin ABD’deki restoran zinciri çökmenin eşiğine geldi. Miami ve New York dışındaki şubelerin birer birer kapandığı öne sürülürken, eski çalışanlardan gelen iddialar ise şok etkisi yarattı.

Nusret'e eski çalışanları tarafından ABD'de açılan davalarda, uzun ve ağır çalışma koşulları, ödenmeyen mesailer ve bahşişlerin zimmete geçirilmesi gibi iddialar yer aldı.

nusret-usa.jpeg

Murat Dalkılıç 12'nci kez ameliyat oldu: Son hali ortaya çıktıMurat Dalkılıç 12'nci kez ameliyat oldu: Son hali ortaya çıktı

"KENDİSİNE MASAJ YAPMALARINI İSTERDİ"

Mail on Sunday’e ismini gizleyerek konuşan bir kadın çalışan, "Tuvalete gitmek bile problem oluyordu. Çalışma ortamı baskıcıydı. Nusret, hizmet sırasında çalışanlardan kendisine masaj yapmalarını isterdi. Her akşam farklı kadınlar onu beklerdi." dedi.

Bir başka kadın çalışan ise, "İlk günümde müdür, ‘Etek, topuklu ayakkabı ve dekolteli bir bluz giyip geri dön’ dedi." ifadelerini kullandı.

nusret-cokme.webp​​​​​​​

Safiye Soyman'dan Fatih Ürek paylaşımı: Dört gözle uyanmanı bekliyoruzSafiye Soyman'dan Fatih Ürek paylaşımı: Dört gözle uyanmanı bekliyoruz

Bazı çalışanlar, Nusret’in "altın kaplama etler" gibi gösterişli ama pahalı ürünlerle satışları artırmaya çalıştığını belirterek, "Ucuz yenilebilir altın kağıtlarla etleri süsleyip yüzlerce dolar fazlasına satıyordu" iddiasında bulundu.

Eski çalışanları, onu "Kadın çalışanlardan ayak masajı isteyen, astronomik fiyatlara vasat yemekler satan, kendini tanrı gibi gören bir patron" olarak tanımladı.

nusret.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
Türkiye
Erdoğan'dan CHP'li Başarır'a tazminat davası!
Erdoğan'dan CHP'li Başarır'a tazminat davası!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde yer alan CHP'li iki vekil hakkında fezleke hazırlanması için dosya Ankara'ya gönderildi
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde yer alan CHP'li iki vekil hakkında fezleke hazırlanması için dosya Ankara'ya gönderildi
DEM'den İmamoğlu ve Demirtaş çıkışı: Derhal serbest bırakılmalılar
DEM'den İmamoğlu ve Demirtaş çıkışı: Derhal serbest bırakılmalılar