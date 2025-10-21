Nusret çökmenin eşiğine geldi: Eski çalışanlarının söyledikleri ağızları açık bıraktı

Dünyada "Salt Bae" ismiyle tanınan Nusret Gökçe, hakkındaki çarpıcı iddialarla gündeme geldi.

Daily Mail’in haberine göre, Gökçe’nin ABD’deki restoran zinciri çökmenin eşiğine geldi. Miami ve New York dışındaki şubelerin birer birer kapandığı öne sürülürken, eski çalışanlardan gelen iddialar ise şok etkisi yarattı.

Nusret'e eski çalışanları tarafından ABD'de açılan davalarda, uzun ve ağır çalışma koşulları, ödenmeyen mesailer ve bahşişlerin zimmete geçirilmesi gibi iddialar yer aldı.

"KENDİSİNE MASAJ YAPMALARINI İSTERDİ"

Mail on Sunday’e ismini gizleyerek konuşan bir kadın çalışan, "Tuvalete gitmek bile problem oluyordu. Çalışma ortamı baskıcıydı. Nusret, hizmet sırasında çalışanlardan kendisine masaj yapmalarını isterdi. Her akşam farklı kadınlar onu beklerdi." dedi.

Bir başka kadın çalışan ise, "İlk günümde müdür, ‘Etek, topuklu ayakkabı ve dekolteli bir bluz giyip geri dön’ dedi." ifadelerini kullandı.

Bazı çalışanlar, Nusret’in "altın kaplama etler" gibi gösterişli ama pahalı ürünlerle satışları artırmaya çalıştığını belirterek, "Ucuz yenilebilir altın kağıtlarla etleri süsleyip yüzlerce dolar fazlasına satıyordu" iddiasında bulundu.

Eski çalışanları, onu "Kadın çalışanlardan ayak masajı isteyen, astronomik fiyatlara vasat yemekler satan, kendini tanrı gibi gören bir patron" olarak tanımladı.