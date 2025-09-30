Numan Kurtulmuş süreç mesajını verdi: Komisyondan çıkacak "esas zor kararı" açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abadullah Öcalan'a 'Meclis'te gelsin konuşsun' çağrısı ile başlayan İmralı süreci, DEM Partili heyetin Öcalan ve Meclis arasındaki görüşme trafiği, örgütün sembolik silah bırakması ve TBMM çatısı altında kurulan komisyon ile sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetiminde toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile yürütülen süreç STK'lar, barolar, şehit aileleri ve gazilerle yapılan görüşmelerle devam ediyor. Süreç bir yandan görüşmelerle sürerken atılan sembolik adımın ne zaman ve nasıl somutlaşacağı, hukuki düzenlemelerin ne olacağı merak konusu oldu.

NUMAN KURTULMUŞ SÜREÇ MESAJINI VERDİ

Sürecin işleyişine dair konuşan Numan Kurtulmuş, atılacak adımlara ve beklentilere açıklık getirdi. Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Kurtulmuş, "bisiklet tek pedalla sürülmez" diyerek karşılıklı atılacak adımlara dikkat çekti.

‘Meclis bütün yasal düzenlemeleri yapsın, ondan sonra örgüt adım atsın’ gibi bir anlayışın olamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, Süleymaniye’de silahların sembolik bir şekilde yakılmasının devamının gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye dahil tüm bileşenleri ile fiilen silah bıraktıktan sonra hukuki aşamaya geçileceğine işaret eden Kurtulmuş şunları söyledi:

"Bu gelişmelerin devamının gelmesi ve silahların teslim edilme faslının -tabii ki bu bir zaman içerisinde gerçekleşecek- Türk kamuoyunu gerçekten tatmin edecek bir şekilde ortaya konulması ve yine İmralı’nın da açıklamasında ifade ettiği gibi Suriye dahil bütün bileşenleriyle terör örgütü mensuplarının bu çağrıya uyduklarını ilan etmeleri şarttır. Bu durumun ülkenin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescili sonrasında ülkemiz, PKK denilen terör örgütünün varlığından resmen kurtulmuş olacak. Dolayısıyla bu aşama sonrasında birtakım yasal düzenlemeler gerekecek. Birbirini tamamlayan, devam eden süreçler bunlar..."

KOMİSYONDAN ÇIKACAK "ESAS ZOR KARARI" AÇIKLADI

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, komisyonda alınacak "esas zor kararı" da açıkladı.

PKK terör örgütünün kendisini tasfiye edip ortadan kalktıktan sonra yapılacak yasal düzenlemeleri ifade eden Kurtulmuş, suça karışmış örgüt üyelerine yönelik, yapılacak hukuki düzenlemeyi duyurdu. Suça karışmamış olanlar için yapılacak düzenlemelerin daha kolay olduğunu söyleyen Kurtulmuş, zor kısmın ağır cezalar almış kişilerle ilgili olduğunu ve düzenlemenin gündemde olduğunu şöyle açıkladı:

"Örgüt kendisini tasfiye edip ortadan kalktıktan sonra bir hukuki düzenlemeyle örgüt elemanlarının bir kısmı için, suça karışmamış olanlar için yapılacak düzenlemeler daha kolay. Esas zor kısım suça bulaşmış, ağır cezalar almış kişilerle ilgili ne tür düzenlemeler yapılabilir; şu aşamada bu konu hakkında somut bir şey söylemek istemiyorum.”

İMRALI ZİYARETİ KARARINI KOMİSYONA ATTI

İmralı’ya komisyon tarafından bir ziyaret olup olmayacağına yanıt veren Kurtulmuş, kararı komisyona atarken çoğunluğun oyuna işaret etti.

Kurtulmuş şunları söyledi:

"İmralı kendi görüşlerini kendisini çok sıkça ziyarete giden İmralı Heyeti üzerinden zaten dile getiriyor. Ayrıca avukatları üzerinden de siyasete, sürece ilişkin görüşlerini dile getiriyor.

Bu konu komisyonun gündemine gelir, beşte üç çoğunlukla olur çıkarsa bu konu gündeme alınabilir. Ama şu aşamada henüz böyle bir konu gündeme gelmedi.”