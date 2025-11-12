NOW TV'ye kötü haber: Önünde iki seçenek var

Now TV'nin isim ve logo tescili Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından iptal edildi.

Fox TV'nin ismini güncelleyerek NOW TV olarak değişmesiyle başlayan marka krizinde yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul NOW TV ile yaşanana isim benzerliği nedeniyle uzun süredir hukuk mücadelesi veren FOX TV, bu süreçte RTÜK’ün Ocak 2025’te aldığı karar doğrultusunda logosunu değiştirmiş ve siyah bir logo kullanmak zorunda kalmıştı.

NOW TV'den flaş karar: Başladığı gibi bitti

LOGO VE İSİM TECİLİ İPTAL EDİLDİ

Süreç devam ederken Türk Patent ve Marka Kurumu, 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla Now TV’nin mevcut logo ve isim tescilini iptal etti.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Bu karar sonrası kanalın, mevcut ismiyle yayın hayatına devam edemeyeceği anlamına geliyor. Kanal, ismini değiştirmek ya da yayın hayatına son vermek durumunda kalacak.

Hukuk çevreleri, TÜRKPATENT kararının ardından RTÜK’ün süreci kısa süre içinde değerlendirmeye almasının beklendiğini ve bu durumun Türkiye’de yayıncılık açısından emsal teşkil edebileceğini ifade ediyor.