Nöbet tutarken karnından kurşun yedi: Boşanma aşamasındaki eş gözaltında

Yayınlanma:
Sakarya'da bir kadın nöbet tuttuğu eczanede boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vuruldu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 29 yaşındaki kadın Y.G.S. nöbetçi olarak görev yaptığı eczanede boşanma aşmasında olduğu eşi Enes S. tarafından silahla vuruldu.

Saat 20.00 sıralarında Karaman Mahallesinde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda Enes S., hastaneye gelip nöbetçi eczane personeli olarak görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. ile konuşmak istedi.

sakaryada-hastane-eczanesinde-bosanma-a-875958-260230-1.jpg

YANINDA TAŞIDIĞI SİLAHLA KARISINA ATEŞ ETTİ

Enes S. eşiyle bir süre sonra tartışmaya başlayınca yanında getirdiği tabancayla Y.G.S.’ye ateş etti.

Saldırgan kocanın ateş ettiği kurşun genç kadının karnına isabet etti. Y.G.S. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan hastane güvenlik personeli ve hastane polisi olay yerine geldi.

sakaryada-hastane-eczanesinde-bosanma-a-875959-260230-1.jpg

SALDIRGAN EŞ GÖZALTINA ALINDI

Enes S. olay yerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralandığı öğrenilen kadın hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini vuran Enes S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

