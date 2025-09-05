Nikahlarına geç kalmak üzere olan çifti otobüs şoförü salona yetiştirdi

Nikahlarına geç kalmak üzere olan çifti otobüs şoförü salona yetiştirdi
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nikahlarına geç kalmak üzere olan çiftin imdadına özel halk otobüsünün şoförü yetişti.

Namık Kar ve Hacer Gevaş çifti, evlilik için önceden randevu aldıkları İnegöl Belediyesinin nikah salonuna gitmek üzere evlerinden çıktı.

Nikah saatine yetişemeyeceklerini anlayan çift, durdurdukları bir özel halk otobüsü şoföründen yardım istedi. Bu talebi geri çevirmeyen otobüs şoförü Ömer Ulubey, salona yetiştirdiği çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

Nikah salonundaki davetliler, bu anı uzun süre alkışladı.

Ulubey, unutamayacağı bir anı yaşadığını belirterek, "Onların mutluluğuna ortak olmak benim için de büyük gurur." dedi.

Damat Namık Kar ise Ulubey'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bir takım sebeplerden dolayı geç kalmıştık. Allah'a şükür duraktayken şoför abimiz yardımımıza yetişti. Kendisine durumu aktardık. Bizi yetiştireceğini söyledi. Sağ olsun bizi nikaha yetiştirdi. Bizim teklifimizi kırmadı ve nikah şahitliğimizi de yaptı. Bizim için güzel bir anı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz."

Bu arada çift ve yakınlarının halk otobüsüne binip nikah salonuna yetiştiği anlar otobüsün içindeki kamerayla kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Evlere giren 2 hırsız tutuklandı
Evlere giren 2 hırsız tutuklandı