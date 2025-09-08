Niğde'de pompalı tüfekli kavga!

Olay, Paşakapı Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen A.K.Ç. ile A.İ. cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.K.Ç, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği A.İ. bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen A.İ. tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan A.K.Ç., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.