Niğde'de "kasten yaralama" suçundan yakalanan şüpheliler tutuklandı

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubeleri ekipleri, Sazlıca'da bir eğlence merkezinde meydana gelen "kasten yaralama" olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, İ.H.A, M.K, B.G, A.Y, A.S.Y. ve O.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği, tabancaya ait şarjör ve hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.