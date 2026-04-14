Niğde'de inşaat işçisi feci şekilde can verdi

Niğde merkezde bulunan Ata Sanayi Sitesi'nde çalışan 49 yaşındaki inşaat işçisi Cavit K.'nin üzerine beton pompası düştü.

Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş makinesinin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

ÜZERİNE BETON POMPASI DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan Cavit K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ancak talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (AA)