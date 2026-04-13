İş makinesinin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Yayınlanma:
Nevşehir'de doğal soğuk hava deposunda çalışan 51 yaşındaki Teyfik S., iş makinesinin devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesinde, bir patates deposunda TIR'a yükleme yapıldığı esnada iş makinesi devrildi. Bu sırada depoda çalışan Teyfik S. makinenin altında kaldı.

Malatya’da feci kaza: 2 ölü 10 yaralı: Maden işçilerinin servisi devrildiMalatya’da feci kaza: 2 ölü 10 yaralı: Maden işçilerinin servisi devrildi

51 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

51 yaşındaki depo işçisinin iş makinesi altında kaldığını gören TIR şoförünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerce iş makinesinin altından çıkarılan Teyfik S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Beldedeki doğal soğuk hava deposunda çalışan işçinin cansız bedeni, işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Diyanet 3 bin 200 din görevlisi ilanı açtı
Diyanet 3 bin 200 din görevlisi ilanı açtı
Metal fabrikasında patlama: 1’i ağır 3 işçi yaralı
Metal fabrikasında patlama: 1’i ağır 3 işçi yaralı
Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheli için gözaltı kararı
Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheli için gözaltı kararı