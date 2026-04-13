İş makinesinin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesinde, bir patates deposunda TIR'a yükleme yapıldığı esnada iş makinesi devrildi. Bu sırada depoda çalışan Teyfik S. makinenin altında kaldı.

51 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

51 yaşındaki depo işçisinin iş makinesi altında kaldığını gören TIR şoförünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerce iş makinesinin altından çıkarılan Teyfik S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Beldedeki doğal soğuk hava deposunda çalışan işçinin cansız bedeni, işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)