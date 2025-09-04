Niğde OSB'de korkutan yangın: Fabrika alevler içinde kaldı

Niğde Organize Sanayi Bölges'inde bulunan plastik ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek amacıyla ekipler görevlendirildi.

Niğde'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde bulunan bir plastik ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikadakiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede etrafı saran alevlere itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve tankerle yangına müdahale ediyor.

VALİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Yangının çıktığı bölgeye gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, işletmede 100 kişinin çalıştığını ancak yangın saatinde içeride kimsenin olmadığını belirtti.

Ambalaj fabrikasında çıkan yanının çevredeki işletmelere sıçramasının önüne geçildiğini belirten Çelik, söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün saat 18.45 sıralarında OSB'de bir işletmede görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, önce bir patlama oluyor akabinde büyük bir yangın çıkıyor. Çok seri bir şekilde Niğde, Bor ve civardaki tüm belediyelerimizin itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yangının önceki enerjisini aldık. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. En büyük tesellimiz bir can kaybının olmaması. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı büyük bir işletme olmasına rağmen yangının olduğu saatte işletmede kimse yok. Allah'a şükürler olsun herhangi bir yaralı vatandaşımız yok. Bu anlamda da büyük bir faciadan kurtulduk. Şu an alınan tedbirlerle yangının diğer parsellerdeki işletmelere sıçrama durumu yok. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Görev alan tüm itfaiye erlerine ve arkadaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak:DHA

