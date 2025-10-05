Neslinin tükenildiği zannediliyordu! Yıllar sonra görüldü: Belediye o görüntüleri paylaştı

Karaköprü ilçesine bağlı Aşık Mahallesi yakınlarında bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güneş Enerjisi Santrali (GES) sahasında gece devriyesi sırasında güvenlik kameralarını izleyen görevliler, tesiste hareket eden yabani hayvanı fark etti.

Görüntülerde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın sahada bir süre dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Anadolu parsını öldüren 30 milyon TL ceza ödeyecek!

"BESLENME VEYA BARINMA AMACIYLA BÖLGEYE GELMİŞ"

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “GES alanını izleyen kameralar, gece saatlerinde hareketlilik tespit etti. Görüntülerde çizgili sırtlanın saha içinde dolaştığı net bir şekilde görüldü. Hayvanın muhtemelen beslenme veya barınma amacıyla bölgeye geldiği değerlendiriliyor” denildi.