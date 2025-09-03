Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Fethiye'de ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku ortaya çıktı. Tarzan Koyu'ndaki vatandaşlar, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunu fark etti.

Çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, fokun bir süre koyda dolanıp daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

AKDENİZ FOKUNUN ÖZELLİKLERİ

Akdeniz foku, fokgiller familyasından monotipik Monachus cinsinde sınıflandırılan, yeryüzünde sadece doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika'nın bir tek sahilinde yaşayan bir fok türüdür. Akdeniz fokunun boyu 2-3 metre, ağırlığı 200-300 kilogram arasında değişmektedir.Ergin dişi ile erkekler arasında belirgin bir boy ve kilo farkı yoktur ancak karakteristik renk ayrımları mevcuttur. Genelde tek tek dolaşırlar ve nadiren birlikte görülürler.