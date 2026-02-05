Neşet Ertaş'ın eserleri yeniden hayat buldu
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, "İz Bırakanlar Konserleri" serisinin bu haftaki konuğu, halk müziğinin unutulmaz ismi Bozkırın Tezenesi lakaplı Neşet Ertaş oldu.
Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi’nde dün akşam (4 Şubat) saat 20.00’de başlayan konser, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in kültürel mirasa sahip çıkma hedefiyle desteklenen konser programında, halk müziğinin birleştirici gücü vurgulandı.
"Yalan Dünya"dan Neşet Ertaş geçti
AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Kent Orkestrası’nın performansı ve Salih Demirci’nin yorumuyla Neşet Ertaş’ın eserleri yeniden hayat bulurken, konser sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.
Kapaklı’daki yoğun ilginin ardından “İz Bırakanlar Konserleri-Neşet Ertaş” programı, Tekirdağ’ın farklı ilçelerinde müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.
Konserin ikinci ayağı, 16 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
ANKA