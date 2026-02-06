Kabine'de gelen gideni aratınca AKP'liler isyan etti: En kötü bakan bile gelecek olandan iyiymiş

Kabine değişikliklerine ilişkin zaman zaman ortaya atılan isimler gündeme bomba gibi düşerken bakan değişikliği ihtimali iktidar kulislerinde tepkilere neden olmaya başladı. Bakan değişimlerinde liyakatsiz isimlerin göreve getirildiği fikri huzursuzluk yarattı.

Ankara’da olası kabine değişikliği tartışmalarını aktaran Nefes yazarı Nuray Babacan, kulislerde konuşulanları anlattı. Bu kez AKP içinde konuya alışılmışın dışında yaklaşanlar dikkat çekti. Liyakat kriterlerinin belirleyici olmadığı sistemde, yeni ve “acemi” isimler yerine mevcut bakanların görevine devam etmesi daha akılcı görüldü.

KABİNE'DE GELEN GİDENİ ARATINCA AKP'LİLER İSYAN ETTİ

Babacan'ın aktardığına göre, AKP kulislerinde, kabinedeki isimlerin büyük bölümünün teknokrat olduğu, siyasi geçmişin tercih edilmediği ve atamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın çevre ve ailelerin etkili olduğu görüşü dile getiriliyor. Bu nedenle olası bir değişiklikte de aynı mekanizmanın işleyeceği, yeni gelecek isimlerin en az iki yıl “işi öğrenme” sürecine ihtiyaç duyacağı savunuluyor.

Kulislerde bir diğer tartışma başlığı ise mevcut hükümet sistemine yönelik eleştiriler. Yeni sistemle birlikte deneyimli üst düzey bürokrasinin zayıfladığı, bakanların ve ekiplerinin yeterince donanımlı olmadığı, bunun da hatalı kararların tüm sistemi kilitlemesine yol açtığı ifade ediliyor. Bu durumun, vatandaşın sorunlarına çözüm üretilememesine ve tabanda rahatsızlığa neden olduğu savunuluyor.

Erdoğan'ın transfer ettiği AKP'linin sözleri MKYK'yı buz kestirdi: Böylesi görülmedi!

Bakan atamalarında liyakatsiz hareket edildiğini dile getirenler, “Kabine değişirse ne değişecek? Liyakat veya başarı gibi kriterleri yok. Şimdi kabine değişirse aynı mekanizma işleyecek. Dolayısıyla gelen isimler, başarı ve yeteneklerinden dolayı bakan seçilmeyecek. Bu kişilerin işi öğrenmeleri en az iki yıl demektir. Şimdi en kötü bakan bile yeni geleceklerden daha iyi durumda. Daha başarılı bir bakanlık yaratmaya katkısı olmayacaksa, niye yapılsın ki?” değerlendirmesini yapıyor.

EN KÖTÜ BAKAN BİLE GELECEK OLANDAN İYİYMİŞ

Buna karşılık, seçime gidilen süreçte deneyimli, halkla temas kurabilen ve sahayı bilen isimlerden oluşacak bir kabinenin daha işlevsel olacağını savunanlar da var. Bu görüşü dile getirenler, Cumhurbaşkanının genellikle dönem ortasında kabine değişikliğine gittiğini hatırlatarak, en az üç-beş bakanlıkta değişim olabileceğini öne sürüyor.

AKP kulislerinde olası bir kabine değişikliğinde, bakan yardımcılarıyla sorun yaşayanlar, doğrudan vatandaşa dokunan alanlarda eleştirilenler, parti tabanı ve milletvekilleriyle uyum sorunu yaşayanlar ile bakanlıkları bölünecek isimlerin öne çıkacağı konuşuluyor. Ancak zamanlamaya ilişkin net bir değerlendirme yapılmıyor.

Partililerin ortak kanaati ise şu sözlerle özetleniyor: “Kimsenin tahmin etmediği bir anda olur.”