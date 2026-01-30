Erdoğan'ın transfer ettiği AKP'linin sözleri MKYK'yı buz kestirdi: Böylesi görülmedi!

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, uzun süredir alışılmış brifing düzeninin dışına çıkan bir an yaşandı. Gazeteci Nuray Babacan’ın aktardığına göre, AKP’ye transfer edilen yeni MKYK üyesinin sözleri toplantıda derin bir sessizliğe yol açtı.

ERDOĞAN'IN TRANSFER ETTİĞİ AKP'LİNİN SÖZLERİ MKYK'YI BUZ KESTİRDİ

Babacan’ın yazısında yer alan bilgilere göre, söz konusu AKP'li isim, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunarak, “Lüks arabaların camından vatandaşlara sabır telkin etmekten vazgeçilmesi gerektiğini” dile getirdi. Bu ifadeler, toplantı salonunda kısa süreli bir şaşkınlık ve ardından derin bir sessizlik yarattı.

AKP içinde, uzun süredir MYK ve MKYK toplantılarının siyaset ve proje üretilen, yanlışların tartışıldığı zeminler olmaktan çıktığı yönündeki eleştiriler arttı.

Toplantıların genellikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmeleriyle başlayıp, bakan ve genel başkan yardımcılarının sunumlarıyla sona erdiği, bu nedenle kapsamlı bir müzakere ortamı oluşmadığı konuşuluyor.

Yeni MKYK üyesinin konuşmasında, parti içinde ortak aklın zayıfladığı, makamların “güç almak” yerine “güç vermek” için kullanılması gerektiği ve iktidara yönelik güven duygusunun aşındığı yönündeki vurguların da dikkat çektiği kaydedildi. Bu sözlerin ardından, “müzakere tamamlanmıştır” denilerek toplantının sonlandırıldığı ifade edildi.

Babacan ayrıca, parti içinde eski siyasetçilerin ve il yöneticilerinin süreçlerin dışında bırakıldığına yönelik rahatsızlıkların arttığını da yazdı. Bu eleştirilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar ulaştığı, Erdoğan’ın da toplantıda, geçmişte görev yapmış isimlerin yeniden sürece dahil edilmesi yönünde uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten bu yana MYK ve MKYK toplantılarının özeleştiri ve politika revizyonu yapılan alanlar olmaktan uzaklaştığı yönündeki değerlendirmelerin parti içinde giderek yaygınlaştığını vurguladı.

Geçmişte bu toplantılarda hükümet kararları ve vatandaşların günlük sorunlarının daha açık biçimde tartışıldığı, ancak bu geleneğin yaklaşık on yıldır zayıfladığı görüşü AKP'de konuşulmaya başlanırken MKYK'da uzun süredir böyle öz eleştiri görülmedi.