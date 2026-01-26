AKP'lilerin emekli telaşı! "İktidarı getiren de götüren de ekonomidir"

Türkiye'de yıllardır devam eden geçim sıkıntısını en yoğun yaşayan kesimlerin başında emekliler geliyor. En düşük emekli maaşına sonradan yapılan bin liralık zamla 20 bin liraya çıkarılması ise milyonların hayallerini suya düşürdü.

CHP'nin emekli ücreti protestosuna AKP'den müdahale

İttifak ortağı MHP'nin dahi 'sefalet ücreti' olarak adlandırdığı bu zam; ne milyonlardan çıkan tepki ile ne de CHP'nin Meclis'teki nöbeti ile düzeltilmedi. Son olarak CHP Lideri Özel'in Bahçeli'ye yaptığı çağrılar da kabul edilmedi.

Özgür Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı: Devlet Bey raconu kessin

DUAYENLER DEVREYE GİRMİŞ AMA KABUL EDİLMEMİŞ

Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre AKP'li kurmaylar emekli maaşı düzenlemesi ve pandemi affı nedeniyle vatandaşlardan bunaltıcı derecede itiraz aldı. Öyle ki duayen siyasetçilerden bazıları AKP yönetimi ile görüşüp, "Bu yasayı çekelim Cumhurbaşkanı’yla görüşüp, daha iyi bir düzenleme yapalım. Zammın 6 ay sonra seyyanen 5 bin lira olarak uygulanacağını, ikinci altı ayda 5 bin lira daha vereceğimizi ilan edelim. Bu altı aylık dönemde hazine bunun alt yapısını hazırlayabilir" önerisi dahi sunmuş.

Yine başka bir grubun halkın çektiği sıkıntıları Mehmet Şimşek'e aktardığı ancak sonuç alamadıkları ifade edildi. Sonuç alınmama sebebinin ise mevcut düzenlemelerde dahi maliyetin çok yüksek olduğu gösterildi.

"İKTİDARA GETİREN DE GÖTÜREN DE EKONOMİDİR"

Aktarılan bilgilere göre AKP'liler arasında "İktidarları getiren de götürün de ekonomidir. Biz son yıllarda sürekli patinaj yapıyoruz" şeklinde değerlendirme yapanlar dahi var.

Nuray Babacan'ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde: