AKP'lilerin emekli telaşı! "İktidarı getiren de götüren de ekonomidir"
Türkiye'de yıllardır devam eden geçim sıkıntısını en yoğun yaşayan kesimlerin başında emekliler geliyor. En düşük emekli maaşına sonradan yapılan bin liralık zamla 20 bin liraya çıkarılması ise milyonların hayallerini suya düşürdü.
CHP'nin emekli ücreti protestosuna AKP'den müdahale
İttifak ortağı MHP'nin dahi 'sefalet ücreti' olarak adlandırdığı bu zam; ne milyonlardan çıkan tepki ile ne de CHP'nin Meclis'teki nöbeti ile düzeltilmedi. Son olarak CHP Lideri Özel'in Bahçeli'ye yaptığı çağrılar da kabul edilmedi.
Özgür Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı: Devlet Bey raconu kessin
DUAYENLER DEVREYE GİRMİŞ AMA KABUL EDİLMEMİŞ
Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre AKP'li kurmaylar emekli maaşı düzenlemesi ve pandemi affı nedeniyle vatandaşlardan bunaltıcı derecede itiraz aldı. Öyle ki duayen siyasetçilerden bazıları AKP yönetimi ile görüşüp, "Bu yasayı çekelim Cumhurbaşkanı’yla görüşüp, daha iyi bir düzenleme yapalım. Zammın 6 ay sonra seyyanen 5 bin lira olarak uygulanacağını, ikinci altı ayda 5 bin lira daha vereceğimizi ilan edelim. Bu altı aylık dönemde hazine bunun alt yapısını hazırlayabilir" önerisi dahi sunmuş.
Yine başka bir grubun halkın çektiği sıkıntıları Mehmet Şimşek'e aktardığı ancak sonuç alamadıkları ifade edildi. Sonuç alınmama sebebinin ise mevcut düzenlemelerde dahi maliyetin çok yüksek olduğu gösterildi.
"İKTİDARA GETİREN DE GÖTÜREN DE EKONOMİDİR"
Aktarılan bilgilere göre AKP'liler arasında "İktidarları getiren de götürün de ekonomidir. Biz son yıllarda sürekli patinaj yapıyoruz" şeklinde değerlendirme yapanlar dahi var.
Nuray Babacan'ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’den şikayet ederek, “Emeklileri bize karşı kışkırtıyorlar” sözlerinin altında önemli bir saptama var. İktidar partisinin vekilleri de en düşük emekli maaşına yapılan komik iyileştirmenin tabandaki olumsuz karşılığını görüyor. Bunun için muhalefetin kışkırtmasına da pek ihtiyaç yok gibi. Yanlıştan dönülmesi için devreye giren AKP’lilerin sonuç alamadığını öğrendik.
İktidar partisi kurmayları, dış politika ve Suriye’deki gelişmelerin gölgesinde kalmasını tercih ettikleri ‘emekli maaşı düzenlemesi ve pandemi affı şikayetlerinden’ kendilerini kurtaramadılar. Ocak ayı boyunca bu iki konuda vatandaşların tepkisi ve itirazları iktidar mensubu milletvekillerini bunalttı.
En düşük emekli maaşına yapılan komik artışa ilişkin düzenlemenin TBMM’deki görüşmeleri, son dönemlerde Meclis’in yaşadığı en büyük kaoslardan biri oldu. Her ne kadar parti yöneticileri bu düzenlemeyi savunmak zorunda kaldıysa da kendi içlerinde bunun çok sıkıntısını çektiler.
DEVREYE GİRENLER OLDU
Bazı duayen siyasetçilerin parti yönetimiyle görüşüp, ‘Bu yasayı çekelim Cumhurbaşkanı’yla görüşüp, daha iyi bir düzenleme yapalım. Zammın 6 ay sonra seyyanen 5 bin lira olarak uygulanacağını, ikinci altı ayda 5 bin lira daha vereceğimizi ilan edelim. Bu altı aylık dönemde hazine bunun alt yapısını hazırlayabilir’ önerisi götürdüklerini öğrendik.
Başka bir grubun tabandaki sıkıntıyı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le paylaştıkları ancak sonuç alamadıkları anlatıldı. Mevcut düzenlemenin maliyetinin bile çok yüksek olduğu gerekçesiyle vekillerin önerilerinin dikkate alınmadığı aktarıldı.
Yani, CHP’nin kışkırtıcılığına gerek kalmadan durumun ne kadar vahim olduğunu görenler oldu. Ancak CHP’lilerin genel kurul direnişinin, emeklilere yönelik görseller ve materyallerle yaptığı konuşmaların, bu arada AKP yöneticilerinin emekli vatandaşlar için kullandığı ‘gariban’ sözlerinin seçmende ciddi karşılığı olduğu da anlatılıyor.
AKP’liler arasında, ‘İktidarları getiren de götüren de ekonomidir. Biz son yıllarda sürekli patinaj yapıyoruz” diyenler var. Bu seçmendeki desteğin tersine döndüğünü gösteren anketler parti içinde de konuşuluyor.