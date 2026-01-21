Cumhurbaşkanlığı sistemi AKP'de ipleri gerdi: Vatandaş geçinemeyince baskıyı artırdı

Cumhurbaşkanlığı sistemi AKP'de ipleri gerdi: Vatandaş geçinemeyince baskıyı artırdı
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı sistemiyle başlayan verimsizlik tartışmaları TBMM'deki çalışmalara yansıdı. Ekonomik krizle boğuşan vatandaş geçinemeyince iktidar vekilleri üzerindeki baskıyı artırdı. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretme sürecinde yer alarak baskıya karşılık veremediğini düşünen iktidar vekillerinde huzursuzluk başladı. Vekiller sadece oy makinası olarak görüldüklerini düşünürken ipler gerildi.

AKP’de son seçimlerden sonra yaşanan verimsizlik tartışmaları TBMM çalışmalarına da yansıdı. Parti içinde, Cumhurbaşkanlığı, Genel Merkez ve Meclis Grubu arasında yetki ve sorumluluk paylaşımına ilişkin eleştiriler artarken, milletvekillerinin yasama süreçlerinden dışlandığı yönündeki rahatsızlıklar dile getiriliyor.

TBMM Genel Kurulu’nda 180 milletvekili bulunmasına rağmen toplantı yeter sayısını sağlamakta zorlanan AKP içinde “verimsizlik” ve “yetersizlik” tartışmalarını yeniden gündeme geldi. Parti kulislerinde, yaşanan tablonun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte TBMM’nin işlevinin zayıflamasından kaynaklandığı değerlendirmeleri yapılıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ AKP'DE İPLERİ GERDİ

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın iktidar kulislerinden aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından TBMM’nin karar alma süreçlerinde etkisinin azalması, AKP içinde “Saray, Genel Merkez ve Meclis Grubu” arasında süregelen bir gerilime neden oldu. Parti içinde her yapının, yaşanan aksaklıklardan diğerini sorumlu tuttuğu ifade ediliyor.

Son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, TBMM Genel Kurulu’nun çalışmasını sağlayamayan Meclis Grubu yönetimine yönelik eleştirilerin gündeme geldiği ve bu durumun toplantıda gerginliğe yol açtığı öğrenildi. Bazı genel merkez yöneticilerinin, yeter sayının sağlanamamasından grup yönetimini sorumlu tuttuğu aktarılıyor.

cumhurbaskanligi-sistemi-akpde-ipleri-gerdi-vatandas-gecinemeyince-baskiyi-artirdi-5.jpg

Ancak parti içinde, milletvekillerinin karar alma ve yasama süreçlerine dahil edilmemesinin yarattığı huzursuzluğun göz ardı edildiği görüşü de dile getiriliyor. AKP’li bazı isimler, milletvekillerinin yalnızca oylama aşamasında devreye sokulmasının, motivasyon kaybına neden olduğunu ve "sadece oy makinası" yerine koyulduklarını savunuyor.

Gülibrahimoğlu AKP’li eski İl Başkanıyla ortak çıktı: AKP döneminde 'ödeme garantili' sözleşme imzalanmış!Gülibrahimoğlu AKP’li eski İl Başkanıyla ortak çıktı: AKP döneminde 'ödeme garantili' sözleşme imzalanmış!

Parti içi değerlendirmelerde, milletvekillerinin yasama çalışmalarına aktif şekilde katılmamasının temel nedeninin, taslak hazırlık süreçlerinin dışında bırakılmaları olduğu belirtiliyor. Bu durumun, Genel Kurul’a ve komisyon çalışmalarına ilgiyi azalttığı ifade ediliyor.

cumhurbaskanligi-sistemi-akpde-ipleri-gerdi-vatandas-gecinemeyince-baskiyi-artirdi-3.jpg

İhtisas komisyonları ve yurt dışı komisyonlarının, yeni milletvekillerinin siyasal deneyim kazanması açısından önemli olduğu ancak bu alanlarda eski bakanların görevlendirilmesinin yeni isimlerin önünü kapattığı yönünde eleştiriler bulunuyor. Benzer şekilde, yurt dışı komisyon görevlendirmelerinde de denge gözetilmediği dile getiriliyor.

AKP'nin 2025 karnesi paylaşıldı: Oy verenler bile geçer not vermediAKP'nin 2025 karnesi paylaşıldı: Oy verenler bile geçer not vermedi

KAPALI GRUP TOPLANTILARI GEÇ YAPILDI

AKP kulislerinde örnek olarak, İçişleri Bakanlığı’nın trafik cezalarının artırılmasını da içeren yasa teklifinde yaşanan süreç gösteriliyor. Teklife ilk aşamada milletvekillerinin sahip çıkmadığı, bunun fark edilmesi üzerine kapalı grup toplantısı düzenlenerek teklifin gerekçelerinin anlatıldığı ve eleştirilerin dinlendiği belirtiliyor. Parti içindeki değerlendirmelerde, bu tür bilgilendirme toplantılarının yasa teklifleri Meclis’e gelmeden önce yapılması gerektiği vurgulanıyor.

cumhurbaskanligi-sistemi-akpde-ipleri-gerdi-vatandas-gecinemeyince-baskiyi-artirdi-4.jpg

VATANDAŞ GEÇİNEMEYİNCE BASKIYI ARTIRDI

Parti içi rahatsızlığın bir diğer nedeninin ise ülke genelindeki siyasi ve ekonomik tablo olduğu ifade ediliyor. Muhalefete yönelik operasyonların seçim bölgelerine yansıması, ekonomik sorunların çözülememesi, emekli maaşları ve asgari ücretin yetersizliği nedeniyle iktidar milletvekillerinin sahada yoğun eleştiriyle karşılaştığı aktarılıyor.

AKP’li milletvekillerinin, sorunları bilmelerine rağmen çözüm süreçlerinin dışında kaldıklarını düşündükleri, Ankara’da muhatap alınmadıkları yönünde şikayetlerini dile getirdikleri belirtiliyor. Bu durumun hem sistem tartışmasını hem de izlenen politikalara yönelik rahatsızlığı derinleştirdiği ifade ediliyor.

Parti kulislerinde, Meclis Grubu’ndaki isteksizlik ve Genel Kurul çalışmalarına katılımın düşmesinin, bu memnuniyetsizliğin bir sonucu olduğu yorumları yapılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Türkiye
Aziz İhsan Aktaş dosyasına giren bilimsel mütalaa: İhalelerde suç oluşmadı
Aziz İhsan Aktaş dosyasına giren bilimsel mütalaa: İhalelerde suç oluşmadı
Meteoroloji fırtına için uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor!
Meteoroloji fırtına için uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor!