AKP'nin 2025 karnesi paylaşıldı: Oy verenler bile geçer not vermedi

Türkiye son yılların siyasi ve ekonomik olarak en çalkantılı dönemlerinden birisini yaşamaya devam ederken milyonlarca vatandaş ve muhalefetin tamamı ülkenin bir erken seçime ihtiyacı olduğunu savunmaya devam ediyor.

Son yerel seçimlerde de vatandaşların artık birinci parti tercihinin AKP olmadığı görülürken, 2024 başından bu yana yapılan anketlerin neredeyse tamamında AKP'nin kaybettiği birinci parti konumuna gelemediği görüldü.

Erken seçim taleplerine kapıları her seferinde kapatan AKP-MHP'nin sosyal ve ekonomi politikaları eleştirilmeye devam ediyor.

AKP'YE OY VERENLER BİLE GEÇER NOT VERMEDİ

Metropoll Araştırma, 2025 yılının Aralık ayında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Türkiye'nin Nabzı Araştırması 28 ilde 10-16 Aralık tarihleri arasında 1103 kişi ile yapıldı. Ankete katılan vatandaşlara hükümetin; sağlık, dış politika, ekonomi, tarım, sığınmacılar ve kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarındaki performansı soruldu.

Çıkan sonuçlara göre vatandaşlar AKP'yi en fazla sağlık ve dış politika adımlarını başarılı buluyor. Ancak bu başarı oranı sağlık alanında yüzde 47.1, dış politikada yüzde 42.5 düzeyinde kaldı.

TARIM VE EKONOMİ POLİTİKASI YERLERDE

Hükümetin;

Sığınmacı politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 24.2

Kadın şiddetle mücadele politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 23.2

Ekonomi politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 22.2

Tarım politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 20.9

olarak ölçüldü.

Çıkan sonuçlara göre vatandaşlar hükümetin en çok ekonomi politikalarını yüzde 75.3 başarısız buluyor. Asgari ücretlilere ve emeklilere yapılan zammın çok düşük bulunması son dönemin ekonomi alanında en çok eleştirilen konuları arasında.