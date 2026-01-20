AKP'nin 2025 karnesi paylaşıldı: Oy verenler bile geçer not vermedi

AKP'nin 2025 karnesi paylaşıldı: Oy verenler bile geçer not vermedi
Yayınlanma:
Metropoll Araştırma tarafından 2025 yılının son ayında yapılan ankette hükümetin; sağlık, dış politika, ekonomi, tarım, sığınmacılar ve kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarındaki performansı ölçüldü. Vatandaşların ezici çoğunluğu hükümete geçer not vermedi.

Türkiye son yılların siyasi ve ekonomik olarak en çalkantılı dönemlerinden birisini yaşamaya devam ederken milyonlarca vatandaş ve muhalefetin tamamı ülkenin bir erken seçime ihtiyacı olduğunu savunmaya devam ediyor.

Son yerel seçimlerde de vatandaşların artık birinci parti tercihinin AKP olmadığı görülürken, 2024 başından bu yana yapılan anketlerin neredeyse tamamında AKP'nin kaybettiği birinci parti konumuna gelemediği görüldü.

Erken seçim taleplerine kapıları her seferinde kapatan AKP-MHP'nin sosyal ve ekonomi politikaları eleştirilmeye devam ediyor.

AKP'YE OY VERENLER BİLE GEÇER NOT VERMEDİ

Metropoll Araştırma, 2025 yılının Aralık ayında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Türkiye'nin Nabzı Araştırması 28 ilde 10-16 Aralık tarihleri arasında 1103 kişi ile yapıldı. Ankete katılan vatandaşlara hükümetin; sağlık, dış politika, ekonomi, tarım, sığınmacılar ve kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarındaki performansı soruldu.

Çıkan sonuçlara göre vatandaşlar AKP'yi en fazla sağlık ve dış politika adımlarını başarılı buluyor. Ancak bu başarı oranı sağlık alanında yüzde 47.1, dış politikada yüzde 42.5 düzeyinde kaldı.

photoshopextension-image-8.png

TARIM VE EKONOMİ POLİTİKASI YERLERDE

Hükümetin;

  • Sığınmacı politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 24.2
  • Kadın şiddetle mücadele politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 23.2
  • Ekonomi politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 22.2
  • Tarım politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 20.9

olarak ölçüldü.

Çıkan sonuçlara göre vatandaşlar hükümetin en çok ekonomi politikalarını yüzde 75.3 başarısız buluyor. Asgari ücretlilere ve emeklilere yapılan zammın çok düşük bulunması son dönemin ekonomi alanında en çok eleştirilen konuları arasında.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Türkiye
Son dakika | Gözler Özgür Özel'de... Emekli maaşı, Suriye ve operasyonlar
Son dakika | Gözler Özgür Özel'de... Emekli maaşı, Suriye ve operasyonlar
Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!
DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!