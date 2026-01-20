Gülibrahimoğlu AKP’li eski İl Başkanıyla ortak çıktı: AKP döneminde 'ödeme garantili' sözleşme imzalanmış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik açılan davadaki isimlerden Murat Gülibrahimoğlu’na dair ortaya çıkan resmi belgeler AKP eski il başkanı ile ortaklığını ortaya koydu.

"İmamoğlu zengin etti" denilen iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun, AKP eski İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile resmi ticari ortak olduğu ve AKP döneminde İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş. ile imzaladığı sözleşmelere "iş dursa dahi ödenecek" 110 milyon TL’lik tazminat maddeleri koydurduğu ortaya çıktı.

'İmamoğlu'nun adamı' dedikleri firari isim AKP'li başkanın ortağı çıktı! İşte belgesi

Kamuoyunda "160 milyar TL kamu zararı" ve "kaçak döküm" iddialarıyla başlatılan soruşturma tartışılırken, Murat Gülibrahmoğlu ile İBB’nin ticari ilişkilerinin 2019 öncesine dayandığı ve iktidar kanadıyla doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Tartışmaların odağındaki isim Murat Gülibrahimoğlu'nun AKP ile olan ticari bağlantıları, 19 Nisan 2018 tarihli ve 9562 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarıyla ortaya çıktı. Belgelere göre; Espa Gıda Maddeleri Pazarlama ve Tarım İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nde 30 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen hisse devriyle yeni bir ortaklık yapısı oluşturuldu. Murat Gülibrahimoğlu, şirketin 3.060.000,00 TL sermaye karşılığı büyük hissedarı oldu.

Eski AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise şirketin 540.000,00 TL sermaye karşılığı diğer ortağı oldu. Aynı sicil kaydında Osman Nuri Kabaktepe, şirketi "aksi karar alınıncaya kadar" münferiden temsile yetkili müdür olarak atandı.

"İŞ DURSA BİLE 110 MİLYON TL ÖDENECEK"

İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş. ile Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketi (Kuzey İstanbul Modern İnşaat A.Ş.) arasında 2016 yılında imzalanan "Ek Sözleşme No. 01", ise Gülibrahimoğlu’nun AKP’li İBB yönetiminden aldığı ihaleleri ortaya koydu. 12 Nisan 2016 tarihinde İstanbul 17. Noterliği huzurunda imzalanan sözleşmenin 4.1 maddesi, işin durdurulması halinde dahi şirkete devasa bir ödeme yapılmasını garanti altına aldı.

Belgedeki maddede şu ifadeler yer aldı:

"Sözleşme kapsamındaki İşlerin tamamen veya kısmen İSTAÇ A.Ş.'nin tek taraflı veya idari ve/veya hukuki mercilerin karar ve/veya hükümleri nedeniyle azaltılması, durdurulması veya iptali nedeniyle KUZEY A.Ş.'nin Sözleşme'de belirtilen ticari fayda ve gelirlerden mahrum kalması halinde; Sözleşme'de belirtilen diğer haklarına ilave olarak KUZEY A.Ş., İSTAÇ A.Ş. tarafından yapılacak 110.000.000 TL (Yüzonmilyon Türk Lirası) tutarlı telafi bedeli ödemesine hak kazanacak olup..."

Sözleşmede ayrıca, bu bedelin yapılan masraflar ve elde edilen gelirler düşüldükten sonra kalan bakiyesinin "derhal ve defaten tazmin edileceği" hükme bağlandı. 2016 yılı döviz kurları dikkate alındığında (bu tutar o günün parasıyla yaklaşık 38-40 milyon dolar seviyesinde bir garantiye tekabül etti.

Gülibrahimoğlu’na dair bir diğer belge ise ticari ilişkinin başlangıç tarihini netleştirdi. Kuzey İstanbul Modern İnşaat A.Ş.'ye ait imza sirküleri ve sözleşme atıfları, Murat Gülibrahimoğlu'nun İBB iştirakleriyle çalışmaya 2014 yılında başladığını gösterdi.

Ek Sözleşme metninde, taraflar arasındaki asıl ilişkinin 30.12.2015 tarihli Dolgu ve Rehabilitasyon Projesi Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi’ne dayandığı belirtildi. Ayrıca taraflar arasında 01 Nisan 2015 tarihinde imzalanmış bir "Müşavirlik ve Kontrollük Hizmeti Sözleşmesi"nin de bulunduğu ve bu sözleşmenin feshedildiği belirlendi. Şirketin imza sirkülerinde ise Gülibrahimoğlu'nun 13 Mart 2014 tarihinden itibaren şirketi temsile yetkili kılındığı ortaya çıktı.

BAKANLIK VE VALİLİK İZİNLERİ

Tartışmanın bir diğer boyutu ise döküm sahalarına verilen izinler. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu döküm işlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "madencilik faaliyetleri" kapsamında verdiği izinlere ve İstanbul Valiliği'nin "heyelan riski nedeniyle acil dolgu" talimatlarına dayandığını açıklamıştı. 2016 tarihli sözleşmenin 4. maddesi de bu durumu doğruladı. Maddede, "madencilik faaliyetlerinin sonlandırılması sonrası resmi makamlardan alınması muhtemel diğer dolgu ve rehabilitasyon izinlerine haiz diğer alanlar" ifadesiyle, işin temelinin madencilik ruhsatlarına dayandığı teyit edildi.