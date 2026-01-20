CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin tartışmalar sürüyor. Etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra yeniden tutuklanan müteahhit Adem Soytekin, ifadesinde İstanbul’daki hafriyat çalışmalarından çıkan taşların, “valilik protokolü” adı altında firari Murat Gülibrahimoğlu’nun yönlendirdiği alanlara döküldüğünü ve mıcır satışının bu yöntemle tek elde toplandığını öne sürdü.

Murat Gülibrahimoğlu'nun jetinden Vakıfbank Genel Müdürü çıktı

"AKP'Lİ OLDUĞUNU HİÇ GİZLEMEMEMİŞ"

Son günlerde kamuoyunda 'Jet' tartışmasıyla da bilinen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu, iktidara yakın medya organlarında “İmamoğlu’nun adamı” olarak tanımlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yaptığı grup toplantısında Gülibrahimoğlu’nun AKP ile olan bağlantılarını kamuoyuna açıkladı.

Özel, Gülibrahimoğlu’nun geçmişte AKP döneminde büyük ihaleler aldığını hatırlatan Özel şu şekilde konuştu: "Uçak... Uçağı hani diyorlardı ya şikayet eden CHP'li, değildi de öyle atıyorlardı, suçlanan CHP'li. Uçağın sahibi çıktı mı sana AK Partili? Uçağı işleten kişi çıktı mı AK Partili? İki ayrı kişi. Yurt dışına kaçan kişi dedikleri kişi çıktı mı AK Partili? Uçağın sahibi 'Ben Reisçiyim' diyor.

İşleten kişi "Bu uçağı İmamoğlu'na hiç vermedik, siyasilerden uzak dururuz" diyor. Erdoğan ise bu uçağı kastedip milletin parasıyla orada burada keyif çatıp bilmem ne işler yapanlar diye iftira ediyor. Murat Gülibrahimoğlu, en büyük ihaleleri AK Parti'den almış. Kendisi AK Partili olduğunu hiç gizlememiş. İBB AK Parti'deyken milyar dolarlık ihaleler almış. İstanbul Valiliği yanına devlet koruma vermiş."

Özel, söz konusu hafriyat ve döküm alanlarıyla ilgili yetkilendirmelerin Enerji Bakanlığı tarafından yapıldığını da belirterek, "Şirketin ortağı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirkete ihaleyi veren, bu Cebeci hafriyat alanlarına ihaleyi veren Enerji Bakanlığı. Döküm muvafakatini Gülibrahimoğlu'na veren Enerji Bakanlığı. İstanbul Valiliğini döküm gelirlerine ortak eden, Valiliğe gelir olsun diye o yasak döküm alanının gelirine ortak eden Enerji Bakanlığı..." diye konuştu.

AKP'Lİ KABAKTEPE İLE ORTAKMIŞ

Özel Gülibrahimoğlu’nun ortağının, eski AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe olduğunu açıkladı. İki ismin, Espa Gıda Maddeleri Pazarlama ve Tarım İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde ortak oldukları öğrenildi.

Osman Nuri Kabaktepe’nin halen TÜGVA yönetiminde yer aldığını hatırlatan Özel,