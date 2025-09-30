Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı: Heimlich manevrası kamerada

Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı: Heimlich manevrası kamerada
Yayınlanma:
Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Sivas'ta Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisinin nefes borusuna mandalina kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciye sınıf arkadaşları yardımcı olmak istedi ancak ellerinden bir şey gelmedi.

Bunun üzerine öğrenciler koridora gördükleri öğretmene haber verdi. Çocuğun yanına giden öğretmen, Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı.

Soluk borusuna meyve takıldı: Heimlich manevrası hayatını kurtardıSoluk borusuna meyve takıldı: Heimlich manevrası hayatını kurtardı

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ertan Polat'ın nefes borusuna mandalina dilimi kaçtı.

Teneffüste yaşanan olayda, Polat'ın nefes almakta zorluk çektiğini fark eden nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki meyve parçasını çıkardı.

OKULUN KAMERASI KAYDETTİ

Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, okullarda öğretmenlere verilen ilk yardım eğitimi ve Heimlich manevrasının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Türkiye
Yargı kulisleri hareketlendi: İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişiyor
Yargı kulisleri hareketlendi: İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişiyor
Çocuk sürücünün çarptığı yaya 16 gün sonra yaşamını yitirdi
Çocuk sürücünün çarptığı yaya 16 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika | Kasımpaşa SK'ya kayyum atandı
Son Dakika | Kasımpaşa SK'ya kayyum atandı