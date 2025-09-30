Sivas'ta Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisinin nefes borusuna mandalina kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciye sınıf arkadaşları yardımcı olmak istedi ancak ellerinden bir şey gelmedi.

Bunun üzerine öğrenciler koridora gördükleri öğretmene haber verdi. Çocuğun yanına giden öğretmen, Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı.

Soluk borusuna meyve takıldı: Heimlich manevrası hayatını kurtardı

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ertan Polat'ın nefes borusuna mandalina dilimi kaçtı.

Teneffüste yaşanan olayda, Polat'ın nefes almakta zorluk çektiğini fark eden nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki meyve parçasını çıkardı.

OKULUN KAMERASI KAYDETTİ

Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, okullarda öğretmenlere verilen ilk yardım eğitimi ve Heimlich manevrasının önemine vurgu yapıldı.