NASA'yı bırakıp gelen bilim insanı Türkiye'yi terk etme kararı aldı! "İki yıl dayanırsın" demişlerdi

NASA’dan ayrılıp Türkiye’ye dönen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, uzay alanındaki hedefleri için yeniden ABD’ye taşınacağını açıkladı.

NASA’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’ye dönen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, 2,5 yıllık Türkiye sürecinin ardından yeniden ABD’ye taşınma kararı aldığını duyurdu. Yıldız, Türkiye’ye dönüşünden pişman olmadığını ancak uzay alanında yapmak istediği çalışmalar için beklediği zemini bulamadığını söyledi.

Yıldız, kararını "Ve 2,5 yıllık Türkiye maceramın sanırım sonuna geldik. Kaliforniya'ya yeniden taşınıyorum. Evet merhabalar, ben Doktor Umut Yıldız. Aslen bir astrofizikçiyim" sözleri ile açıkladı.

Ünlü Astrofizikçi NASA'dan Ayrılıp Türkiye'ye Döndü, Şimdi de ODTÜ'de Ders Veriyor

Yıldız, 2024 yılının başında 21 yıllık yurt dışı yaşamının ardından Türkiye’ye döndüğünü belirtti. NASA’dan ayrılarak Türkiye’de sivil bir uzay şirketinde çalışmaya başladığını söyleyen Yıldız, o dönem kesin dönüş yaptığını düşündüğünü anlattı.

"BANA "MAKSİMUM İKİ SENE KALIR" DEMİŞLERDİ"

Yıldız, süreci şu ifadelerle aktardı:

“Aslında hikayem şöyle. 2024'ün başında 21 yıllık bir yurt dışı yaşamının ardından NASA'dan ayrılıp sivil bir uzay şirketine katılmak için Türkiye'ye dönmüştüm. Aslında o zaman herkes bahse tutuşmuştu bile. İşte bakalım ne kadar kalacak. 2 sene kalır maksimum diyorlardı.”

TÜRKİYE'YE GELMEK İÇİN VARINI YOĞUNU SATMIŞ

Yıldız, Türkiye’ye gelirken hayatını tamamen taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Aslında doğrusu ben de o günler kesin dönüş yaptığımı düşünüyordum. Amerika'daki evimi sattım. Tesla'mı çaldırdım.”

Türkiye’de geçirdiği süreçten pişmanlık duymadığını da vurgulayan Yıldız, “Hayatımı o zamanlar gerçekten kutulara koyup gelmiştim. Ama Türkiye'ye geldiğim için bir saniye bile pişman değilim diyebilirim. Çok güzel şeyler oldu. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel deneyimler kazandım” dedi.

Yıldız, Türkiye’den ayrılma kararının kişisel bir kırgınlıkla ilgili olmadığını söyledi. Ancak uzay alanında yapmak istediği çalışmalar için Türkiye’de beklediği ortamı bulamadığını ifade etti.

Yıldız, bu konuda şunları kaydetti:

“Ama açık konuşmak gerekirse uzayda yapmak istediğim o esas işler için Türkiye'nin hala o beklediğim olgunlukta olmadığını düşünüyorum.”

Açıklamasının “Türkiye birini daha kaybetti” başlığıyla değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden Yıldız, öğrenciler ve uzay meraklıları için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Yıldız, “Bu video, ne diyorlar işte bir Türkiye birini daha kaybetti şeklinde bir video değil. Türkiye'deki ve dünyadaki öğrenciler ve uzay severler için ne kadar canla başla çalıştığımı bilirsiniz zaten” ifadelerini kullandı.

ABD’ye dönüş gerekçesini de anlatan Yıldız, uzay ekonomisinin merkezinin hâlâ Amerika olduğunu belirtti. SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlere işaret eden Yıldız, önümüzdeki yıllarda uzay sektöründe büyük bir dönüşüm beklediğini söyledi:

“Ya bunu da her koşulda, her lokasyonda zaten yaptım. Yapmaya da devam ederim. Onun için yani ha Amerika'ya gitmişim, ha Türkiye'de kalmışım. Bunun için çok bir fark yok. Peki neden Amerika'ya dönüyorum?”

Yıldız, “Şöyle söyleyeyim. Çünkü ne olursa olsun uzayın başlangıç ve büyüme merkezi hala Amerika. Yıllardır söylüyorum. SpaceX var, işte Blue Origin var. SpaceX'in Starship'i 2030'larda tamamlanacak gibi gözüküyor ve düşünsenize bir uçak gibi yakıt alıp uzaya gidip gelebilecek ve 150 ton malzemeyi her gün uzaya götürebilecek” dedi.

Uzay ekonomisinin hızla büyüdüğünü dile getiren Yıldız, “Dolayısıyla bu da uzay ekonomisini radikal bir şekilde değiştirecek. İnanılmaz ucuzlatacak. Dolayısıyla çok fazla işlerin yapılacağı bir dönemin çok az kaldığını görüyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldız, uzay ekonomisindeki büyümenin tahmin edilenden çok daha hızlı ilerlediğini belirterek, artık kendisinin de bu alanda doğrudan girişim kuracağını açıkladı:

“Bu tren tahminlerimizin çok ötesinde ve inanılmaz hızlı hareket ediyor. Ve geç kalmamak gerekiyor. Ben de yıllardır herkese bu işlere girin diyordum. Ama nedense kendim girmiyordum. Yani kusura bakmayın artık iş başa düştü.”

Yeni hedefinin kendi uzay şirketini büyütmek olduğunu belirten Yıldız, “Bu sefer kendim yapacağım. Dolayısıyla her şeyimi yeniden ardıma bırakıp ya iki tane bavulu koydum. Amerika'ya bu şekilde taşınıyorum. Hedefim net. İlk etapta bir demo yapmak. Ondan sonra seri A, seri B böyle yatırımcılarla devam etmek. Ve böylelikle uzay şirketini bu şekilde büyütmek istiyorum” dedi.

Yıldız, şirketi zamanla büyütmeyi hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Oradan Unicorn'a milyar dolarlık yapmak istiyorum. Belki oradan sonra Decacorn olur, 10 milyar dolarlık bir seviyeye taşırız. Her şey yolunda giderse bunlar olur ama biliyorsunuz hiçbir şey yolunda gitmez. İşin güzel tarafı biz pes etmeyiz. Biz pes etmeyeceğiz.”

Türkiye’de geçirdiği süre boyunca ODTÜ’de ders verdiğini ve birçok üniversitede öğrencilerle buluştuğunu belirten Yıldız, gençlere uzay alanındaki fırsatları kaçırmamaları çağrısı yaptığını söyledi.

Yıldız, “Aynı zamanda ben 2 yıldır ODTÜ'de ders veriyordum. Tabii bunun ötesinde birçok üniversitelerde de konferanslarda öğrencilerle hep buluşuyordum ve buralarda sürekli diyorum bu fırsatı baştan yakalayın, kaçırmayın diyorum. Türkiye'de böylelikle büyük bir uzay meraklısı camia oluşturduk” dedi.

Arkasından gelecek gençlere inandığını söyleyen Yıldız, kuracağı şirkette birlikte çalışacağı ekibin de hazır olduğunu belirtti.

Yıldız, “Arkamdan geleceğine inandığım muhteşem bir gençlik de var. Bu kuracağım şirkette birlikte çalışacağım çok yetenekli takım arkadaşlarım da hazır. Hepsiyle yavaş yavaş bir şeyler yapmaya başladık bile” ifadelerini kullandı.