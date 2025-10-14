'Narkopan-Konya' operasyonunda 421 gözaltı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 12 ilde 4 ay süren hazırlığın ardından yapılan 'Narkopan' operasyonunda 421 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ay süren hazırlığın ardından 'Narkopan-Konya' adı verilen bir operasyon düzenlendiklerini açıkladı.

Sabah saatlerinde Konya merkezli 12 ilde düzenlenen operasyona 3 bin 319 polisin katıldığını belirten Yerlikaya 421 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandıYasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandı

KONYA MERKEZLİ 12 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin salı günü yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Bugün sabah Konya merkezli 12 ilde 338 farklı adrese eşzamanlı olarak baskınlar düzenledik ve 421 uyuşturucu satıcısını gözaltına aldık.

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 4 ay sürdü.

Bu 4 ay boyunca, adeta Konya'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve bu sabah düğmeye bastık.

Konya merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Niğde, Samsun, Hatay, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli ve Manisa olmak üzere 12 ilde düzenlenen operasyonlarımıza; 3 bin 319 polisimiz, 542 ekibimiz, 16 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğimiz, 1 İHA’mız ve 1 helikopterimiz katıldı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

