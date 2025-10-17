'Narko-pan Konya' operasyonunda 369 tutuklama

Yayınlanma:
Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 455 şüpheliden 369'u tutuklandı.

Uyuşturucu üretimi ve ticareti Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ederken, zehir tacirleriyle mücadele de devam ediyor.

'Narkopan-Konya' operasyonunda 421 gözaltı'Narkopan-Konya' operasyonunda 421 gözaltı

455 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, başsavcılık talimatı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 14 Ekim'de yapılan operasyonda 455 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

369 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 14 Ekim 2025 tarihli operasyonda hakkında işlem yapılan 455 şüpheliden 369'u tutuklanmış, 18 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 68 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
CHP'li kadınlardan 'boş tencere' eylemi!
CHP'li kadınlardan 'boş tencere' eylemi!
Gözaltındaki AKP’li iki ismin holdingi tek kuruş vergi ödememiş!
Gözaltındaki AKP’li iki ismin holdingi tek kuruş vergi ödememiş!