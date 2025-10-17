'Narko-pan Konya' operasyonunda 369 tutuklama

Uyuşturucu üretimi ve ticareti Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ederken, zehir tacirleriyle mücadele de devam ediyor.

'Narkopan-Konya' operasyonunda 421 gözaltı

455 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, başsavcılık talimatı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 14 Ekim'de yapılan operasyonda 455 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

369 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 14 Ekim 2025 tarihli operasyonda hakkında işlem yapılan 455 şüpheliden 369'u tutuklanmış, 18 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 68 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir."