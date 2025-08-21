Narin tam bir yıl önce bugün kayboldu! Neden öldürüldüğü hala bilinmiyor

Sekiz yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kayboldu. Narin, günlerce arandı. Tüm Türkiye, Narin'e ne oldu sorusu günde uyanmaya başladı.

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde kaybolan Narin, kayboluşundan 19 gün sorna bulundu.

Narin, köy yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nin altında çuvala konmuş bir şekilde bulundu.

Narin'in su altına gömülmesi nedeniyle arama köpekleri küçük kızın kokusunu alamadı. Narin'in cansız bedeninin saklanış biçimi 'profesyonel' bir iş olduğu söylendi.

Narin'in katledilmesinde ilk olarak amca Salim Güran tutuklandı. Amca Güran'ın tutuklanmasının ardından Güran ailesinin hemen altındaki kerpiç evde yaşayan ve tutuklu amcanın işçisi olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, itirafçı oldu. Bahtiyar, Narin'i gömdüğü itiraf edip su altındaki yeri gösterdi.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın son hali

Narin'in kaybının en başından beri takipte olan Halk TV'ye 26 Ağustos'ta Narin'in kuzeni Osman Güran ile röportaj yapmıştı. Osman Güran, " Köyün içinde aramaya başladık. Saatler geçti. Köylüler toplandı. Ondan sonra devlet geldi çok şükür. Devletin bütün ekipleri sahada idi. Yok hiçbir iz yok. Jandarma hem dünden hem önceki gün köydeki bütün evleri aradılar. Kanalın içine baktık. Bizim zaten köylülerle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Köylülerle ilgili. Yani, bizi bilmeyen biri mi veya bilen biri mi bilmiyoruz. Nasıl kaçırılmış, suda olmadığı kesindir." demişti.

Suyun altında çıkan Narin'in ardından bu röportaj kafaları karıştırmıştı.

Narin'i arama çalışmalarında Güran ailesi ve yakınlarının güvenlik görevlilerini yanlış yönlendirdiği süreç boyunca iddia edilmişti.

Narin'in kayboluşundan tam bir yıl geçti. Narin'in neden ve niçin öldürüldüğü hala öğrenilemedi. Fakat Narin'in katledilmesine ilişkin Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, tutuklandı. Üç aile bireyi “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Nevzat Bahtiyar’ı ise delil karartmaktan 4 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.

Cinayetten sonra yürütülen diğer soruşturmalarda, aileden ve çevreden toplam 15 kişi “suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılandı. Birleştirilen dosyada sanıklara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Acı olayın ardından Narin’in adı farklı şehirlerde kütüphane, anaokulu, park ve kültür merkezlerine verildi. Diyarbakır’da kurulan kütüphane ile Bağcılar’daki anaokulu bunlardan bazıları. Ayrıca İzmir, Gaziantep, Sivas, Nevşehir ve Kilis’te parklara, Adana’da ise hatırasına 300 fidan dikildi.

Narin’in mezarı hâlen çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler mezara çiçek, oyuncak ve okul eşyası bırakıp dua adiyor.